Wizz Air назавжди видалив із розкладу 84 рейси за міжнародними маршрутами - перелік

Серед аеропортів, до яких скасовують рейси, є запорізький.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив, що назавжди припиняє обслуговування на 84 маршрутах ЄС. На скорочення маршрутів, зокрема, вплинула пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

Також читайте Wizz Air призупинить кілька рейсів з Польщі до України - список

За інформацією видання, м айже половину цих скорочень припадає на маршрути, що з’єднують Західну Європу з Близьким Сходом, Туреччиною та Північною Африкою. Н айбільше постраждав аеропорт Відня, оскільки йому скасували 12 маршрутів – Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Ейндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллінн і Варшава.

Серед інших аеропортів, до яких відмінили рейси, Ларнака на Кіпрі з вісьмома маршрутами, Варшава (сім) і такі, як Неаполь (шість), Гданськ, Мілан Мальпенса та Ейндховен (по п’ять), Дортмунд і Софія (по чотири), а також українське Запоріжжя. Крім того, Wizz Air також припиняє свої рейси до норвезького міста Будьо та турецького курорту Бодрум, оскільки обидва вони користувалися одним маршрутом - Бодо з Гданська (Польща) та Бодрум з Риму.

У звіті, опублікованому Європейською радою з подорожей (ETC), наголошується, що витрати на поїздку знизилися за останні два десятиліття, а середні глобальні витрати на міжнародну поїздку в усіх напрямках знизилися на 17 % у 2019 році з рівня 2000 року в реальних цінах. Відповідно до звіту ЕТС , дешеві авіаквитки, через які збільшилась кількість поїздок, є причиною припинення цих рейсів у недорогих перевізників.

Варто зазначити, раніше повідомлялося, горський лоукостер Wizz Air скасував низку рейсів з українських міст на зимовий період у 2021-2022 роках. До яких міст відмінили рейси - за цим посиланням.

Читайте також: