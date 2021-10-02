Wizz Air відновлює авіарейси з Києва до Стокгольму: які правила в'їзду

Квиток коштує майже 26 євро.

Угорський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до швецького Стокгольму.

Про це повідомляє ресурс Аvianews.

Також читайте До України заходить новий європейський лоукостер: коли та куди почне літати

Польоти відновлять від 16 грудня 2021 року. Літаки будуть виконувати рейси двічі на тиждень - у четвер та неділю. Таким чином будуть відновлені прямі перельоти між країнами, які зараз відсутні.

Квитки в один бік за ціною 809 гривень або 25,99 євро можна придбати на сайті компанії.

Судна будуть приземлятия в аеропорту Скавста, що за 100 км від міста. У зв'язку з цим пасажирам рейсу доведеться закладати у вартість поїздки автобусний трансфер. Квиток на автобус з Скавста до Стокгольма коштує близько 20 євро.

Громадянам України для поїздок до Швеції необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію в застосунку "Дія". Стокгольм визнає всі вакцини, які використовують в Україні. Якщо людина не щеплена, то перед в'їздом потрібно за 72 години зробити ПЛР-тест чи експрестест на коронавірус.

Нагадаємо:

Новини світу: повністю вакциновані туристи зможуть відвідувати Шрі-Ланку без ПЛР-тесту

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання