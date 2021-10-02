Wizz Air відновлює авіарейси з Києва до Стокгольму: які правила в'їзду

Квиток коштує майже 26 євро.
Угорський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до швецького Стокгольму.
Про це повідомляє ресурс Аvianews.
Польоти відновлять від 16 грудня 2021 року. Літаки будуть виконувати рейси двічі на тиждень - у четвер та неділю. Таким чином будуть відновлені прямі перельоти між країнами, які зараз відсутні.
Квитки в один бік за ціною 809 гривень або 25,99 євро можна придбати на сайті компанії.
Судна будуть приземлятия в аеропорту Скавста, що за 100 км від міста. У зв'язку з цим пасажирам рейсу доведеться закладати у вартість поїздки автобусний трансфер. Квиток на автобус з Скавста до Стокгольма коштує близько 20 євро.
Громадянам України для поїздок до Швеції необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію в застосунку "Дія". Стокгольм визнає всі вакцини, які використовують в Україні. Якщо людина не щеплена, то перед в'їздом потрібно за 72 години зробити ПЛР-тест чи експрестест на коронавірус.
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