Категорія
Туризм
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Wizz Air запускає нові рейси до Європи: коли і до яких міст можна полетіти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Wizz Air запускає нові рейси до Європи: коли і до яких міст можна полетіти

УНІАН

Їх запуск запланований на 2022 рік.

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував відкриття 8 нових рейсів до європейських міст. Нові маршрути стануть доступні від лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії на сторінці у Twitter.

У 2022 році пасажири авіакомпанії Wizz Air зможуть полетіти до Риму, Праги, Турина, Лондона та Ніцци.

Графік рейсів 

  • З Палермо до Риму рейси здійснюватимуться щодня від 1 лютого.
  • З Мілану до Праги - щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці та неділі від 27 березня. 
  • З міста Ламеція-Терме до Турина – щопонеділка, четверга та п'ятниці від 28 березня.
  • З Тирани та Варшави до Ніцци – щовівторка, четверга та суботи від 28 березня. Від 29 березня до французького містечка можна буде полетіти й з Неаполя. 
  • З Сараєво до Лондона - щовівторка та щосуботи від 29 березня.
  • З Палермо до Праги  - щопонеділка та п'ятниці від 30 березня.

Раніше повідомляли, що Wizz Air назавжди видалив із розкладу 84 рейси за міжнародними маршрутами. Перелів маршрутів - за цим посиланням. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація