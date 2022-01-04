Wizz Air запускає нові рейси до Європи: коли і до яких міст можна полетіти

Їх запуск запланований на 2022 рік.
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував відкриття 8 нових рейсів до європейських міст. Нові маршрути стануть доступні від лютого 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії на сторінці у Twitter.
У 2022 році пасажири авіакомпанії Wizz Air зможуть полетіти до Риму, Праги, Турина, Лондона та Ніцци.
NEW ROUTES AVAILABLE— Wizz Air (@wizzair) December 21, 2021
Book now and travel from Milan to Prague, Naples to Nice, Palermo to Prague and Rome, from Sarajevo to London, from Lamezia to Turin, from Tirana to Nice, or from Warsaw to Nice! https://t.co/AeMNWOJWFF pic.twitter.com/MsiNEGpO5Q
Графік рейсів
- З Палермо до Риму рейси здійснюватимуться щодня від 1 лютого.
- З Мілану до Праги - щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці та неділі від 27 березня.
- З міста Ламеція-Терме до Турина – щопонеділка, четверга та п'ятниці від 28 березня.
- З Тирани та Варшави до Ніцци – щовівторка, четверга та суботи від 28 березня. Від 29 березня до французького містечка можна буде полетіти й з Неаполя.
- З Сараєво до Лондона - щовівторка та щосуботи від 29 березня.
- З Палермо до Праги - щопонеділка та п'ятниці від 30 березня.
Раніше повідомляли, що Wizz Air назавжди видалив із розкладу 84 рейси за міжнародними маршрутами. Перелів маршрутів - за цим посиланням.
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