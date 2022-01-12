Як виявилося, Німеччина не спрощувала правила в’їзду для українців: чи можна їхати до країни без вакцинації

Як виявилося, Німеччина не спрощувала правила в’їзду для українців: чи можна їхати до країни без вакцинації

Невакцинованим туристам з України, які не мають дозволу на проживання у країнах ЄС чи Шенгену, в’їзд до Німеччини заборонений.

Оприлюднені раніше дані про те, що Німеччина нібито спростила правила в’їзду для українців, виявилися хибними.

У повідомленні німецького МВС йдеться про те, що наразі в країні діють правила, за якими кордон Німеччини можуть перетинати лише ті мешканці України, які мають чинний сертифікат про повний (принаймні 2 дози) курс вакцинації.

Також читайте У США виявили рідкісний побічний ефект вакцини Johnson&Johnson: громадянам пропонують обрати інший препарат

В’їзд із туристичною або іншою несуттєвою метою, як-от візит до друзів, дозволено лише за наявності чинного "зеленого" сертифікату вакцинації проти COVID-19. Наразі Німеччина не вимагає обов’язкової "бустерної" дози щеплення.

Невакцинованим громадянам України дозволено в’їзд за негативним результатом ПЛР-тесту лише в тому разі, якщо особа має посвідку (дозвіл) на проживання (residence permit) у країнах Євросоюзу або Шенгенської зони, або є близьким родичем чи членом сім’ї людини, яка має такий дозвіл.

Невакцинованим туристам з України, які не мають дозволу на проживання у країнах ЄС чи Шенгену, в’їзд до Німеччини заборонений.

Всю актуальну інформацію щодо перетину кордону країн світу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Чорногорія посилила правила в'їзду для українців. Від 2 січня 2022 року потрапити до країни не можуть ті, хто не перехворів на COVID або щепився понад пів року тому.

Читайте також: