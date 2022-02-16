ЄС збирається спростити правила в’їзду для туристів із третіх країн: що слід знати

Водночас кожна країна ЄС може встановлювати власні правила для перетину кордону.

ЄС збирається переглянути правила в’їзду для туристів з третіх країн. Передбачається, що на територію Союзу тепер зможуть потрапити всі мандрівники, незалежно від країни, які були повністю вакциновані проти COVID.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, сьогодні, 16 лютого, посли країн ЄС домовилися змінити рекомендацію щодо несуттєвих поїздок для громадян третіх країн.

Йозвяк зазначає, що відтепер поїздки до ЄС будуть "базуватися на вакцинації". Тобто перетинати європейський кордон зможуть всі мандрівники, незалежно від країни, які мають сертифікат про повний курс вакцинації або бустер. При цьому препарат має бути схвалений ЄС або ВООЗ, і від другої дози має минути не більше 270 днів.

Як зазначає журналіст, список країн, який застосовувався досі, залишиться чинним ще принаймні 2 місяці. Остаточне рішення ймовірно ухвалять в ЄС наступного тижня.

Йозвяк наголошує, що рекомендації ЄС є необов’язковими до виконання і кожна країна ЄС може встановлювати свої правила для перетину кордону.

Нагадаємо, раніше від туристів із країн з низьким рівнем захворюваності вимагали свідоцтво про повну COVID-вакцинацію, про бустерну дозу (якщо від дня останнього щеплення минуло понад 250 днів), негативний ПЛР-тест або ж довідку про одужання.

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