Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей: скільки він буде чинний

Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей: скільки він буде чинний

Зараз термії дії COVID-сертифіката становить 12 місяців.

Сьогодні, 21 грудня, Європейська комісія ухвалила рішення, яким змінила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей . Від 1 лютого 2022 року замість 12 місяців він буде дійсний протягом 9 місяців (270 днів) після останнього щеплення.

Про це повідомляють на сайті Євроради.

"Чіткий і єдиний термін дії сертифікатів про вакцинацію гарантуватиме, що заходи щодо подорожей будуть продовжувати координуватися, як закликала Європейська рада після її останнього засідання 16 грудня 2021 року. Постійна координація має важливе значення для функціонування єдиного ринку, що забезпечить ясність для громадян ЄС у здійсненні їх права на вільне пересування", - йдеться у повідомленні.

Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Сертифікат буде дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після шести місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути адаптовані і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія заявила про плани зробити обов’язковою третю дозу вакцини від COVID-19. Водночас робити її доведеться після закінчення терміну від моменту останньої дози, що відтепер, за умови підтвердження поправок, становитиме 9 місяців, а не 12, як було раніше. Уряди ЄС неодноразово заявляли, що в цьому питанні потрібен загальний підхід, адже різні терміни у різних країнах можуть сколихнути туристичну індустрію всього ЄС.

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