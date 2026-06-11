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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
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"З хлібом тут узагалі шок": блогер порівняв ціни на продукти в Україні та Німеччині

Блогер перевірив вартість однакового кошика продуктів в Україні та Німеччині. Результат виявився неочікуваним: різниця становила близько 700 гривень. Деякі товари суттєво дешевші в Німеччині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на продукти в Україні та Німеччині

Ціни на продукти в Україні та Німеччині / © Unsplash

Ціни на продукти у Німеччині подекуди справді менші, ніж в Україні. Блогер вирішив перевірити, чи справді це так, і зробив однакову закупівлю продуктів в Україні та Німеччині. Де вийшло дорожче?

Більше про це розповів блогер viktor_deu.

Де дорожчі продукти — в Україні чи Німеччині

Блогер поділився, що деякі продукти в українському мережевому супермаркеті коштують значно дорожче, ніж у Німеччині. В Україні дорожчі риба, молочні продукти, деякі фрукти та овочі. У німецькому супермаркеті продуктовий кошик став набагато дешевше — майже на 700 гривень.

В Україні кошик блогера коштував 6266 гривень, а в Німеччині — 105 євро, тобто 5458 гривень.

Суттєво дорожчими в українському супермаркеті порівняно з німецьким стали такі продукти:

  • помідори — 159 грн проти 102,73 грн у Німеччині;

  • сир «Гауда» — 799 грн проти 316,49 грн у Німеччині;

  • вершкове масло 82% — 938,89 грн проти 555,54 грн у Німеччині;

  • молоко 3,5% — 91,06 грн проти 69,7 грн у Німеччині;

  • філе оселедця — 479,17 грн проти 409,43 грн у Німеччині;

  • філе лосося — 2216,67 грн проти 1107,46 грн у Німеччині;

  • банани — 73,9 грн проти 66,6 грн у Німеччині;

М’ясо, деякі овочі та базові крупи в Україні дешевші. Зокрема, в українському супермаркеті виявилися дешевшими куряче філе, свинячий стейк, картопля, яблука, цукор, нагетси та хліб.

«З хлібом у Німеччині взагалі шок. Звичайний німецький сірий хліб дорожчий аж уп’ятеро», — ділиться чоловік.

«Зменшуємо грамаж цих продуктів і дивимося, як змінюються цифри. Новий чек у Rewe — 3914 грн, а в Сільпо — 3487 грн. У реальному житті український кошик виходить дешевшим на 426 грн через м’ясо та овочі. Насправді загальний рівень цін в обох країнах має вигляд плюс-мінус однаковий. Немає такого, що десь усе супердешеве, а десь усе космос», — додає блогер.

Однак купівельна спроможність у країнах різна. Офіційна середня зарплата в Україні становить нині близько 24 тисяч гривень, а в Німеччині — 134 тисячі гривень.

«За свій чек у Сільпо на 3487 грн українець має віддати майже 14% від офіційної середньої зарплати. Тобто на місяць на всю заробітну плату можна купити лише сім таких наборів», — підсумовує блогер.

Тоді як продуктовий кошик у Німеччині забере лише 3% від середньої зарплати, і закупитися щедрим кошиком їжі на тиждень можна 33 рази на місяць.

Кожен похід українця до супермаркету стає в середньому вп’ятеро дорожче, ніж аналогічний для німця в Німеччині.

Українці у Німеччині — останні новини:

Нагадаємо, українська біженка Людмила Русіна поділилася в Instagram лайфгаками, які дозволяють їй витрачати на продукти для двох у Німеччині лише 350–400 євро на місяць. Замість звичних списків закупів вона перед кожним візитом до супермаркету ретельно вивчає акційні пропозиції через мобільний застосунок.

Завдяки цьому близько 80% її чека становить акційний товар зі знижками від 50%, причому продукти часто мають цілком нормальний термін придатності. Особливу увагу Людмила радить звертати на суботи, коли німецькі магазини влаштовують великі розпродажі, а знижки на м’ясну нарізку, рибу, овочі та фрукти сягають 80%.

Робити вигідні запаси їй також допомагає великий холодильник із морозильною камерою.

А тим, хто хоче виїхати з Німеччини та припинити свій тимчасовий захист, радять виконати кілька обов’язкових кроків. Насамперед потрібно звернутися до джоб-центру, написати заяву із зазначенням дати й причини виїзду та виписатися з місця проживання. Отриманий документ про виписку обов’язково слід подати до страхової компанії для закриття медичного страхування.

Крім того, важливо закрити всі рахунки в німецьких банках, оскільки за їхнє обслуговування щомісяця списується комісія в розмірі 10–12 євро, що згодом може призвести до значної заборгованості. Виїжджати краще у перших числах місяця, аби не повертати джоб-центру гроші.

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