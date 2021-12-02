З'явився текст законопроєкту Зеленського про множинне громадянство: про що в ньому йдеться

З'явився текст законопроєкту Зеленського про множинне громадянство: про що в ньому йдеться

Раніше повідомлялося, що Зеленський вніс на розгляд Ради цей законопроєкт.

На сайті Верховної Ради 2 грудня з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство. Цей законопроєкт голова держави Володимир Зеленський вніс як невідкладний на розгляд парламенту.

Відповідний законопроєкт №6368 опублікували на сайті ВР.

Нагадаємо, законопроєкт про множинне громадянство анонсував президент Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради 1 грудня. У зверненні очільник держави наголосив, важливий складник нашої міжнародної політики – підтримка світового українства.

Деталі

Проєкт закону розроблено у зв’язку з рішенням "про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

Цей законопроєкт передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Як зазначається у документі, у "правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни"

Відповідно до законопроєкту, допускається вихід із громадянства України. "Якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України".

Згідно до пункту 6, громадянином України не може стати особа:

яка вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

яка вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином;

дії якої безпосередньо створюють загрозу національній безпеці та національним інтересам України

Детальніше про законопроєкт - за цим посиланням.

Як повідомляли раніше, РНБО доручила Кабмін розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства.