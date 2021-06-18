За кордоном чи на дачі: українці розповіли, де і як проведуть цьогорічне літо

Українці кажуть, що відсутність літнього відпочинку чи скорочення його тривалості суттєво впливає на їхнє самопочуття та працездатність.

Цього літа понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі. Такі дані соціологічного опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданок з 1+1".

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Згідно з результатами опитування, майже 30% громадян відповіли, що планують влітку мандрувати Україною. І 18% респондентів кажуть, що відпочиватимуть за кордоном.

Водночас п’ята частина опитаних взагалі не планують відпочивати влітку через карантин та пандемічні обмеження. Крім того, більшість респондентів зізналися, що відсутність літнього відпочинку чи скорочення його тривалості суттєво впливає на їхнє самопочуття та працездатність.

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Нагадаємо, що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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