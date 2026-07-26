За звичайний купальник — сотні доларів штрафу: де туристам варто бути обережними

Пляж / © Pixabay

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Туристів у Барселоні можуть оштрафувати за перебування в купальнику в громадських місцях за межами пляжів, басейнів і прилеглих до узбережжя територій. Сума стягнення може становити від 140 до 340 доларів.

Про маловідоме правило мандрівникам нагадує UNILAD.

За його словами, міські правила забороняють ходити вулицями лише в купальнику або без одягу, що прикриває верхню частину тіла. Винятки діють на пляжах, біля басейнів, на набережних і вулицях, які безпосередньо прилягають до узбережжя.

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Окремо дозволено перебувати без футболки під час занять спортом або фізичних вправ.

Перед оформленням штрафу правоохоронці мають попередити порушника. Протокол можуть скласти, якщо людина проігнорує вимогу прикритися.

Туристам радять брати на пляж звичайний одяг і надягати його перед виходом у місто. Футболки, шортів, спідниці або сукні достатньо, щоб уникнути порушення.

Експерт також закликав мандрівників заздалегідь ознайомлюватися з місцевими правилами, оскільки вони не завжди очевидні для іноземних відвідувачів.

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Раніше ми писали, що у Німеччині навіть на відпочинок є суворі обмеження та правила. Наприклад, рибалити, де заманеться, — не можна. Рибальство суворо контролюється законом. За недотримання правил — великі штрафи. Дізнайтесь, як відпочити у Німеччині, аби не нарватися на штраф чи депортацію.

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