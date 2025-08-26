Загублений у часі: шукаємо найфотогенічніше місто Європи з вінтажними мостами та мальовничим озером

Цюріх / © www.thecrazytourist.com

Реклама

Одне з найфотогенічніших міст Європи розташоване у Швейцарії. І хоч воно відоме як «фінансовий центр» країни, мандрівники не можуть оминати його через архітектурний шарм, культуру та природну красу.

Фотогенічним це місто робить мальовниче озеро, середньовічні мости та бруковані вулиці. Кожен куточок вулиці «гідний інстаграму», повідомляє Express.

Одне з найфотогенічніших міст Європи

З блискучим озером, мальовничим старим містом та горами вдалині — Цюрих має чим замилувати туристів. Незалежно від того, чи досліджує мандрівник Старе місто, чи шукає його приховані перлини, — у цьому місті кожен знайте собі «заняття» до душі.

Реклама

Цюрихське озеро

Жоден візит до Цюриха не буде довершеним, якщо не побувати біля мерехтливого озера. Воно пропонує більше, ніж просто мальовничий краєвид. Влітку сюди приходять бігуни, веслувальники та плавці, а взимку набережна перетворюється на затишну «країну чудес».

Старе місто

Лабіринт брукованих вуличок, розписних фасадів та прихованих внутрішніх двориків. Церкви Гроссмюнстер і Фраумюнстер є історичними символами міста. А торгівельна вулиця Банхофштрассе — найкраще місце для туристів, щоб купити фірмовий шоколад.

Мости

Мости така ж прекрасна частина Цюриха, як і Старе місто. Від культового Мюнстербрюке, що з’єднує церкви Гроссмюнстер і Фраумюнстер, до витонченого Ратушного мосту та розлогого Квайбрюке над Цюрихським озером — кожен з них має свій характер.

Вдень вони обрамляють середньовічний горизонт міста, а вночі мерехтять вогниками. Це справжня мрія фотографа.

Реклама

Цюріх

Ресторани та їхні фірмові страви

Мандрівникам радять залишитися в Цюриху, якщо вони раптом не скуштували традиційне сирне фондю чи раклет.

Довідка: Раклет – швейцарська національна страва, яка, як і фондю, готується з розплавленого жирного сиру. Також це назва сиру, який використовують для приготування цієї страви.

Цюріх

Звісно, подорож до Швейцарії не може обійтися без дегустації швейцарського шоколаду: чи то від всесвітньо відомого шоколатьє Lindt Home of Chocolate, чи то із затишного магазинчика ремісничих виробів.

Цюрих — база для подорожі до Швейцарії. З головного вокзалу часто відправляються потяги до Женеви, Базеля та Берна. Навесні та влітку тут можна насолодитися розвагами на озері та відвідати кафе просто неба, а восени та взимку — святковими ярмарками та сезонними смаколиками.

Реклама

Цюрих — доказ того, що деякі європейські міста справді такі ж гарні, як виглядають в інтернеті.

Нагадаємо, жінка відвідала понад 90 країн і тільки до однієї хоче повертатися знову й знову. Мандрівниця закохалася в Ісландію настільки, що побувала там вже тричі.