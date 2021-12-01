Зі столиці до курортного містечка на зимові свята курсуватиме "Лижний експрес" - графік

Зі столиці до курортного містечка на зимові свята курсуватиме "Лижний експрес" - графік

"Лижний експрес" курсуватиме 24, 26 та 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

"Укрзалізниця" призначила на новорічно-різдвяні свята "Лижний експрес", який курсуватиму із Київ до курортного містечка Славське.

Про це йдеться на сайті компанії.

Поїзд Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ — Славське призначили на 24, 26 та 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Графік рейсу

Поїзд №745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50. На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

Зазначають, на цьому маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Нагадують, що минулого сезону "Лижний експрес" Київ — Славське за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

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