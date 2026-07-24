Туризм / © iStock

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Багато українців у ЄС планують подорожі, покладаючись лише на національні документи. Проте для безпечної поїздки до інших країн Євросоюзу необхідно завчасно оформити Європейську картку медичного страхування (EHIC).

Про це пише Czechia Online.

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців знайшли тимчасовий прихисток у країнах Євросоюзу. Під час поїздок до інших держав їм варто заздалегідь подбати про оформлення Європейської картки медичного страхування (EHIC — European Health Insurance Card), навіть якщо подорож відбувається в межах ЄС.

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Водночас українцям важливо враховувати, що цей страховий документ не має однакової сили в усіх європейських країнах.

Що покриває EHIC?

Страхові компанії країн Євросоюзу можуть видавати застрахованим особам національні документи-замінники. Вони засвідчують участь людини в системі державного медичного страхування, однак чинні лише на території країни, яка їх видала.

Європейська картка медичного страхування, своєю чергою, дає право на необхідну державну медичну допомогу під час тимчасового перебування в іншій країні ЄС. Йдеться не лише про лікування раптових травм чи захворювань. Картка також може покривати допомогу у разі загострення хронічної хвороби або станів, лікування яких не можна відкласти до повернення людини до країни проживання.

EHIC — за що доведеться платити додатково

EHIC не покриває низку витрат. Зокрема, йдеться про:

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лікування у приватних медичних закладах;

передбачені законодавством конкретної країни доплати та франшизи;

медичну евакуацію та транспортування пацієнта до країни постійного проживання в ЄС;

пошуково-рятувальні операції, зокрема в гірській місцевості;

страхування цивільної відповідальності, втрату багажу або скасування подорожі;

травми, отримані під час занять із підвищеним рівнем ризику, зокрема екстремальними видами спорту;

заздалегідь заплановане лікування або пологи за кордоном.

У яких країнах EHIC може не діяти для українців?

Українці, які застраховані в державній системі медстрахування однієї з країн ЄС і мають EHIC, можуть користуватися карткою під час тимчасових поїздок до більшості держав Євросоюзу.

Однак для українців EHIC не поширюється на:

Данію;

Ісландію;

Ліхтенштейн;

Норвегію;

Швейцарію;

Велику Британію.

Тож перед поїздкою до однієї з цих країн українцям варто обов’язково уточнити у своїй страховій компанії, чи можна скористатися EHIC. За потреби слід оформити окремий комерційний страховий поліс.

До слова, ЄС подовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте для нових заявників запроваджено нову умову: статус надаватимуть лише тим, хто виконав свої військові обов’язки перед Україною та підтвердить це документально (паспортом із відміткою про законний виїзд або довідкою). На українців, які вже перебувають у ЄС і користуються цим захистом, нові обмеження не поширюються.

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