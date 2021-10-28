Зимова відпустка: куди нині їздять туристи і як спланувати подорож, щоб не переплатити зайвого

Зимова відпустка: куди нині їздять туристи і як спланувати подорож, щоб не переплатити зайвого

Якщо раніше більшість обирали пляжний відпочинок, то нині все змінилося.

Зимовий туристичний сезон, попри пандемію, не за горами і деякі люди вже починають планувати свій відпочинок. Експерти туристичної галузі дали поради щодо планування подорожей у майбутньому зимовому сезоні.

Про це повідомляє Travel Daily News.

Фахівці кажуть, що раніше попитом користувалися літні путівки, але нині більшість туристів втомилися просто лежати на пляжі.

"Зараз усе змінюється. Новою нав'язливою ідеєю стали зимові канікули з казковими сніговими краєвидами за вікном", - заявили фахівці.

У зв'язку з цим, експерти радять заздалегідь розпочати пошуки житла на період відпочинку. Зробивши раннє бронювання, можна заощадити чимало грошей.

"Це особливо важливо, якщо ви плануєте подорожувати на Новий рік чи Різдво, коли ціни та доступність житла та рейсів найвищі", — пояснили спеціалісти.

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Також рекомендують уважно прочитати відгуки попередніх гостей. Крім того, слід ознайомитись із правилами перевезення зимового спортивного інвентарю.

"Перш ніж поспішати з рішенням, що взяти з собою, порівняйте збори, які стягуються вашою авіакомпанією за лижне і сноубордичне спорядження, з вартістю оренди", - кажуть експерти.

Також не треба нехтувати використанням сонцезахисного крему на зимових курортах, оскільки в цей період року ультрафіолетове випромінювання більш інтенсивне, аніж улітку.

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