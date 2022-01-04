Де відпочити на різдвяні свята: ТОП-8 популярних гірськолижних курортів України

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Державне агентство розвитку туризму України підготувало підбірку найкращих локацій, де можна у ці святкові вихідні не тільки покататися на лижах, а й помилуватися фантастичними краєвидами і подихати морозяно-хвойним повітрям.

Перелік ТОП-8 гірськолижних курортів України опублікували на сторінці відомства.

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Буковель, Івано-Франківська область

Найвідоміший і найкраще технічно оснащений гірськолижний курорт України з трасами для спортсменів будь-якого рівня. Це курорт з чудово розвиненою інфраструктурою: тут є кафе і ресторани, готелі та клуби.

Драгобрат, Закарпатська область

Цей найвисокогірніший курорт України розташований на стику хвойних лісів і зони альпійських лугів. Курорт відомий фрістайл-трасами світового значення. Деякі з них прокладені через ліс, тож любителям екстремального лижного спорту тут буде цікаво. Також на курорті можна покататися на снігоходах, ратраці або конях.

Фото: Державне агентство розвитку туризму України

Славське, Львівська область

Курорт із м’яким гірським кліматом та розвиненою інфраструктурою, розташований на відстані 130 кілометрів від Львова, відомий офіційним центром гірськолижного спорту. Є в Славському і нічне катання. А ще на курорті функціонує найдовший крісельний витяг України, довжина якого досягає 2 700 метрів.

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Пилипець, Закарпатська область

Курорт розташований біля підніжжя гір Гимба та Магура-Жида і вважається колискою українського фрірайду. Є тут і обладнані траси для новачків, і просунутих лижників, а також траси для шанувальників бігових лиж. Висота - 700 метрів над рівнем моря. Протяжність 8-ми місцевих гірськолижних трас – 20 кілометрів. На цьому курорті немає штучного засніження.

Красія, Закарпатська область

Цей гірськолижний комплекс на схилі однойменної гори в селі Вишка підходить як для спортсменів, так і сімей з дітьми. Приїздити сюди можна з грудня і до середини квітня. Навіть у розпал сезону на Красії немає великих натовпів туристів. На курорті є 4 траси.

Плай, Львівська область

Локація розташована у центрі Карпатських гір, є одним із популярних гірськолижних курортів України і досить швидко розвивається. Тут функціонує 6 гірськолижних трас. На курорті сучасна інфраструктура – кафе, ресторан, спа-центр, сауни, басейни.

Фото: Державне агентство розвитку туризму України

Водяники, Черкаська область

Гірськолижний спортивно-оздоровчий комплекс "Водяники" розташований в самому центрі України. Це доволі молодий курорт, який почав функціонувати з січня 2009 року. Він оснащений найсучаснішим обладнанням і сніговими гарматами. Для активного відпочинку є 3 гірські траси. Крім того, у Водяниках є трампліни та траса для сноубордингу.

Фото: Державне агентство розвитку туризму України

Мигово, Чернівецька область

Цей курорт полюблять ті, хто хоче спокійного розміреного відпочинку для сім’ї з дітьми. Зазвичай сезон триває із грудня до середини квітня. На курорті є 4 гірськолижні траси, одна з яких оснащена спеціально для сноубордистів.

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