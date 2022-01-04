Де відпочити на різдвяні свята: ТОП-8 популярних гірськолижних курортів України

У кожній з локацій можна знайти сервіс на будь-який гаманець.
Державне агентство розвитку туризму України підготувало підбірку найкращих локацій, де можна у ці святкові вихідні не тільки покататися на лижах, а й помилуватися фантастичними краєвидами і подихати морозяно-хвойним повітрям.
Перелік ТОП-8 гірськолижних курортів України опублікували на сторінці відомства.
Буковель, Івано-Франківська область
Найвідоміший і найкраще технічно оснащений гірськолижний курорт України з трасами для спортсменів будь-якого рівня. Це курорт з чудово розвиненою інфраструктурою: тут є кафе і ресторани, готелі та клуби.
Драгобрат, Закарпатська область
Цей найвисокогірніший курорт України розташований на стику хвойних лісів і зони альпійських лугів. Курорт відомий фрістайл-трасами світового значення. Деякі з них прокладені через ліс, тож любителям екстремального лижного спорту тут буде цікаво. Також на курорті можна покататися на снігоходах, ратраці або конях.
Славське, Львівська область
Курорт із м’яким гірським кліматом та розвиненою інфраструктурою, розташований на відстані 130 кілометрів від Львова, відомий офіційним центром гірськолижного спорту. Є в Славському і нічне катання. А ще на курорті функціонує найдовший крісельний витяг України, довжина якого досягає 2 700 метрів.
Пилипець, Закарпатська область
Курорт розташований біля підніжжя гір Гимба та Магура-Жида і вважається колискою українського фрірайду. Є тут і обладнані траси для новачків, і просунутих лижників, а також траси для шанувальників бігових лиж. Висота - 700 метрів над рівнем моря. Протяжність 8-ми місцевих гірськолижних трас – 20 кілометрів. На цьому курорті немає штучного засніження.
Красія, Закарпатська область
Цей гірськолижний комплекс на схилі однойменної гори в селі Вишка підходить як для спортсменів, так і сімей з дітьми. Приїздити сюди можна з грудня і до середини квітня. Навіть у розпал сезону на Красії немає великих натовпів туристів. На курорті є 4 траси.
Плай, Львівська область
Локація розташована у центрі Карпатських гір, є одним із популярних гірськолижних курортів України і досить швидко розвивається. Тут функціонує 6 гірськолижних трас. На курорті сучасна інфраструктура – кафе, ресторан, спа-центр, сауни, басейни.
Водяники, Черкаська область
Гірськолижний спортивно-оздоровчий комплекс "Водяники" розташований в самому центрі України. Це доволі молодий курорт, який почав функціонувати з січня 2009 року. Він оснащений найсучаснішим обладнанням і сніговими гарматами. Для активного відпочинку є 3 гірські траси. Крім того, у Водяниках є трампліни та траса для сноубордингу.
Мигово, Чернівецька область
Цей курорт полюблять ті, хто хоче спокійного розміреного відпочинку для сім’ї з дітьми. Зазвичай сезон триває із грудня до середини квітня. На курорті є 4 гірськолижні траси, одна з яких оснащена спеціально для сноубордистів.
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