Життя у Відні не таке ідеальне: українка розкрила несподівані мінуси

Українка, яка вже три роки мешкає у Відні, поділилася досвідом життя в австрійській столиці та розповіла про недоліки, до яких так і не змогла звикнути.

Попри титул “найкомфортнішого міста Європи” реальність має свої нюанси, повідомляє блогерка sophie_lit1.

Проблеми з оплатою: “Картка не скрізь працює”

Одним з найбільших розчарувань українка називає несподівані труднощі з безготівковою оплатою. У багатьох закладах Відня приймають лише готівку або ж дозволяють розрахуватися карткою лише в разі замовлення на певну мінімальну суму.

“Найгірше, коли про це не попереджають. Ти вже поїв, хочеш розрахуватися — і тут дізнаєшся, що треба шукати банкомат”, — розповідає вона.

Сервіс, який “дивує”

Другою несподіванкою для українки стало обслуговування, яке, на її думку, не відповідає ціні та статусу міста. За її словами, офіціанти часто непривітні, меню та вбиральні мають неохайний вигляд, а інколи й їжа виявляється зовсім несмачною.

Попри це, популярність таких закладів серед місцевих не падає.

“Країна пенсіонерів”: опір змінам

Ще один мінус, який виділяє блогерка, — небажання австрійців до змін і диджиталізації. За її словами, багато людей надають перевагу тому, щоб усе залишалося, «як колись».

“Тут не прагнуть прогресу. Люди живуть так, як звикли, і не хочуть нічого змінювати — їм і так комфортно”, — зазначає вона.

