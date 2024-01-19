Тримання під вартою або ж застава у 700 мільйонів гривень: бізнесмену Мазепі обирають запобіжний захід

Тримання під вартою або ж застава у 700 мільйонів гривень: у ці хвилини у Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід Ігорю Мазепі – засновнику інвестиційної компанії Concorde Capital. Його напередодні затримали просто на українсько-польському кордоні.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua Іван Воробйов.

До суду у столиці Мазепа зʼявився разом із групою підтримки та адвокатами.

Бізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні сімома гектарами землі біля Київської ГЕС.

За даними слідства, була незаконно відчужена територія стратегічного значення уздовж дамби. Обородка була така: землі водного фонду безкоштовно перейшли у приватну власність – студентам під садівництво. Ті, ніби перепродали свої ділянки великим забудовникам. Які замість садів уже стали зводити елітні котеджі. У схемі були задіяні інвестиційна компанія, забудовники, а ще службовці управління держгеокадастру.

Вісьмом учасникам цієї злочинної організації підозру вручили ще торік у листопаді. А тепер затримали Мазепу і його брата. Всі звинувачення бізнесмен відкидає.

Наразі адвокати підозрюваного заявили про відвід слідчого судді. Це клопотання розглядатиме інша колегія суддів.

Обрання запобіжного заходу триває.

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