10 днів у холодних горах: турист вижив, харчуючись зубною пастою

За останні 20 років понад 50 мандрівників зникли безвісти або загинули на небезпечній стежці.

Молодий китайський мандрівник вижив, харчуючись зубною пастою, після того як заблукав у холодних горах на 10 днів. Це сталося після того, як в румунських горах мало не загинули два українці.

Як пише SCMP, 18-річний Сунь Лян зумів вижити у суворих умовах гір Циньлін на північному заході Китаю, вживаючи річкову воду, талий сніг і навіть зубну пасту.

Сунь вирушив у самостійну пішу подорож 8 лютого, обравши для цього маршрут Ао-Тай, який з'єднує гори Ао і Тайбай. Цей 170-кілометровий шлях вважається одним із п'яти найскладніших пішохідних маршрутів у Китаї через непередбачувану погоду та суворі умови. За останні 20 років понад 50 мандрівників зникли безвісти або загинули на цій підступній стежці.

Всього через два дні після початку подорожі хлопець втратив зв'язок із сім'єю через розряджені електронні пристрої. Заблукавши в дикій місцевості, він рухався вниз за течією струмка, але декілька разів падав, що призвело до перелому правої руки.

Щоб захиститися від сильного вітру, Сунь сховався за великою скелею і зробив імпровізоване ліжко з сухої соломи і листя. Він виживав на мінімальних ресурсах, вживаючи воду зі струмка, талий сніг та зубну пасту, яка стала єдиним джерелом калорій.

Родина, стурбована відсутністю зв'язку з хлопцем, звернулася до місцевої пошуково-рятувальної команди, яка вирушила в гори. Під час розведення багаття Сунь відчув запах диму і почав голосно кликати на допомогу, що привернуло увагу рятувальників. 17 лютого його успішно знайшли та евакуювали.

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У рятувальній операції брали участь понад 30 членів команди, а витрати на неї склали 80 000 юанів (11 000 доларів США). Рятувальники зазначили, що вони навмисно запровадили плату за рятувальні місії, щоб відлякати потенційних мандрівників від цього небезпечного маршруту.

Лінія Ао-Тай, де заблукав Сунь, виявилася підступною пасткою. 2018 року місцева влада заборонила в'їзд мандрівників до цього регіону, пообіцявши адміністративні покарання порушникам. Попри це, сміливці продовжують ризикувати життям заради екстремальних вражень.

Сунь зізнався, що не знав про цю заборону. Він захопився пішим туризмом минулого року та піднявся на три відомі снігові гори в Китаї. Цей похід був для нього викликом, але він дорого заплатив за свою необережність.

"Я почуваюся наляканим після цього інциденту. Ця місцевість зовсім не підходить для піших прогулянок. Вітер був настільки сильним, що я ледве тримався на ногах, навіть з двома альпенштоками для підтримки. Я закликаю всіх альпіністів не ходити цим маршрутом, бо життя безцінне", – написав він у соцмережах після порятунку.

Нагадаємо, ухилянт 7 годин шукав кордон в горах і змерз. Він потрапив до реанімації.

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