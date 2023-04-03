10 крапель — і пишне квітіння гарантовано: як зробити добриво для кімнатних рослин в домашніх умовах

Добриво для кімнатних рослин можна приготувати в домашніх умовах з доступних компонентів. Наприклад, для підсилення квітіння підійде всім відомий копійчаний аптечний засіб. Читайте про те, чим підживити квіти, щоб цвіли в матеріалі ТСН.ua.

В телеграм-каналі "Квіти і рослини" розповіли, як без спеціальних замовлень в квіткових магазинах зробити добрива для кімнатних рослин в домашніх умовах.

Вам знадобиться звичайна рицинова олія, яка в народі відома під назвою касторка. За словами фахівців, цей аптечний засіб може стати чудовим добривом для кімнатних рослин.

Що потрібно робити:

візьміть 1 чайну ложку (10 крапель) рицинової олії;

розведіть її у 1 літрі води.

Отриманим розчином потрібно полити всі квіти в будинку.

Підживлення проводять на початку активної вегетації. В аптеці рицинова олія коштує копійки, а результати вас дійсно порадують.

Як зрозуміти, що квітка потребує додаткового підживлення

Існує кілька моментів, на які варто звернути увагу:

нове листя має інше забарвлення — воно надто світле, має нехарактерну плямистість тощо;

витягнення і ослаблення стебел рослини;

навіть в період вегетації ріст вазона зменшується, а кожен новий листок дрібніший за попередній;

у рослини втрачається імунітет до шкідників чи хвороб.

Також важливий зовнішній вигляд квітів — вони можуть погано розвиватися в бутони, бути дрібними, можуть відразу опадати або бутонів взагалі немає.

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