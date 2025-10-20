10 найнестерпніших пасажирів, яких бояться водії

Авто / © Freepik

Кожен, хто має досвід водіння та підвозив знайомих чи друзів, підтвердить: якість поїздки часто залежить не від дороги, а від пасажира. Іноді хочеться просто зупинити авто і попросити попутника вийти. Пропонуємо добірку з 10 типів пасажирів, які здатні вивести з рівноваги навіть найвитривалішого водія.

Про це пише The road.

1. «Друг-інструктор» (Головний порадник). Ця людина завжди знає, як краще: «Треба було обігнати», «Чому ми не повернули тут?», «Ти занадто повільно їдеш!» — і це незалежно від того, чи має вона водійські права.

2. «Навігатор ручного керування» (Генератор тупиків). Він ігнорує Google Maps і наполягає на «короткому шляху», який, як правило, завершується або непрохідною ґрунтовкою, або несподіваним тупиком.

3. «DJ за викликом» (Радіо-диктатор). Ще не встиг запустити двигун, а його рука вже тягнеться до ручки радіо. І ось у салоні замість фонової музики несподівано лунає забутий рейв-хіт 2008 року на повну гучність.

4. «Критик швидкості» (Маятник). Його оцінка водіння змінюється кожні 60 секунд. Спочатку лунає: «Ти летиш!», а за мить: «Чого ми так повільно плетемося?». Середньої швидкості для нього просто не існує.

5. «Панічний пасажир» (Жива тривога). Кожен поворот — це потенційна ДТП, а кожне натискання на гальма — передсерцевий напад. Він хапається за дверні ручки, а в салоні чутно його тривожне шепотіння.

6. «Їдок» (Генератор сміття). Цей тип не може їхати без перекусу. Крихти, плями від соусу, шелест пакетів… А фінальний акорд: «Ой, а у тебе є чим витерти?».

7. «Блогер у дорозі» (Режисер сторіз). Він документує кожен момент поїздки для своїх соцмереж, коментує процес паркування, а потім обов’язково додає ретро-фільтр, навіть якщо це звичайна міська поїздка.

8. «Постійний телефоніст» (Голосний спікер). Веде безперервну, дуже гучну розмову телефоном. До кінця поїздки водій знає всі родинні драми, фінансові борги та конфіденційні деталі життя співрозмовника.

9. «Сплячий експерт» (Швидкий сноб). Засинає одразу, голосно хропе, а прокинувшись біля місця призначення, авторитетно заявляє: «Та це була легка поїздка, дорога ж вільна!».

10. «Той, що не скидається на бензин» (Вічний боржник). Постійно користується вашим авто і щоразу обіцяє: «Я тобі потім перекину», «Ой, без готівки». Як правило, це «потім» так і не настає.

Кожен із нас, ймовірно, колись був одним із цих пасажирів. Головний секрет ідеальної поїздки для водія простий: пасажир, який поводиться спокійно, не створює безладу, не дає порад і дякує за поїздку.

