10 небезпечних міфів про комарів, які можуть нашкодити вашому здоров’ю

Комарі / © Associated Press

Реклама

Влітку комарі перетворюються на справжню напасть — надокучають дзижчанням і залишають сверблячі сліди на тілі. Але проблема не лише у дискомфорті: ці комахи можуть переносити потенційно смертельні хвороби. Водночас у суспільстві досі поширені небезпечні міфи про комарів — і деякі з них можуть зашкодити здоров’ю.

Про це повідомило видання Huff Post.

Міф №1: усі комарі кусають людей

Це не так. Як пояснює Джим Фредерікс, сертифікований ентомолог, не всі комарі взагалі харчуються кров’ю. Основним джерелом їжі для більшості з них є нектар і соки рослин — подібно до метеликів. Лише окремі види потребують крові для розвитку яєць, і серед них кусають лише самки.

Реклама

Міф №2: комарі обирають людей за групою крові

Хоча деякі публікації пов’язують укуси комарів із групами крові, науковці наголошують: це не головний чинник. За словами доцента кафедри міської ентомології в Університеті Кентуккі Закарі ДеВріса, немає остаточних доказів, що саме група крові визначає привабливість для комах. Натомість велике значення мають:

запах тіла;

рівень виділення вуглекислого газу;

бактерії на шкірі;

піт;

температура тіла;

колір одягу (червоний, помаранчевий, чорний);

вагітність;

вживання алкоголю.

Міф №3: одяг захищає від укусів

Це небезпечне уявлення. За словами іншого фахівця, Дейва Гейнса, комарі здатні кусати крізь тонкі або щільно прилягаючі тканини. Їх здатність проколювати залежить не лише від типу одягу, а й від товщини тканини, щільності плетіння та розміру пор. Найкраще захищають вільний одяг з щільною текстурою або спеціальні тканини, оброблені інсектицидом.

Міф №4: комарі активні тільки вночі

Насправді багато видів полюють і вдень. Як зазначає Фредерікс, деякі комарі кусають у будь-який час доби. Особливо активними самки стають перед розмноженням — у цей період вони активно шукають джерело крові.

Міф №5: репеленти не працюють

Репеленти, зареєстровані та схвалені відповідними відомствами, проходять обов’язкові перевірки на ефективність. Проблема полягає не у засобах, а у неправильному використанні. Фахівці пояснюють: піт, вода або інші чинники зменшують дію репеленту, тому його потрібно повторно наносити.

Реклама

Міф №6: усі комарі переносять небезпечні захворювання

Комарі й справді є одними з найнебезпечніших тварин на планеті через передачу малярії, денге, лихоманки Західного Нілу та інших хвороб. Але не всі з них є носіями інфекцій. За словами ДеВріса, для передачі хвороби потрібно поєднання трьох чинників: джерело патогену, життєздатний хазяїн та шлях передачі.

Міф №7: комарі розмножуються лише в болотах

Фредерікс спростовує й це переконання. Для відкладання яєць комарам достатньо не обов’язково брудної, а просто стоячої води. Це може бути навіть невелика калюжа у квітковому горщику або вода в кришці пляшки. Тому після дощу важливо прибирати зайву воду біля будинку.

Міф №8: натуральні засоби діють, так само як хімічні

Натуральні репеленти (ефірні олії, свічки) можуть бути ефективними, але їхня дія короткочасна. За словами ДеВріса, вони втрачають ефективність уже за кілька годин після нанесення. Якщо вам потрібен тривалий захист — обирайте засоби з інгредієнтами, зареєстрованими EPA: DEET, пікаридин або олія лимонного евкаліпта.

Міф №9: вживання вітамінів та часнику відлякують комарів

Попри популярність цієї думки в інтернеті, наукових доказів того, що вживання вітаміну B1 чи часнику захищає від укусів, немає.

Реклама

Міф №10: комарі гинуть після укусу

Це хибне уявлення. Насправді одна самка може вкусити кілька людей або тварин і навіть стати джерелом зараження. Ба більше, деякі види комарів здатні переживати зиму — або в стані сплячки, або залишаючи яйця, які витримують холод.

Нагадаємо, лідером за кількістю людських смертей виявився малопомітний, але небезпечний вид — комар. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме комарі щороку стають причиною від 725 тисяч до понад 1 мільйона смертей у світі.