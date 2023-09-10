7 неймовірних оптичних ілюзій: краще один раз побачити, ніж 100 разів розповісти

Що таке оптичні ілюзії, які вони бувають

Оптичні ілюзії - це спеціальні візуальні ефекти, які створюють враження спотворення або спрощення зображення реальних об'єктів. Вони можуть обманювати наше зорове сприйняття, захоплюючи нашу уяву та спонукаючи нас задуматися над тим, як працює наше бачення.

Оптичні ілюзії виникають через спосіб, яким наш мозок обробляє та інтерпретує вхідну візуальну інформацію. Наші очі сприймають світло, яке відбивається від об'єктів, і передають цю інформацію до мозку. Але мозок інтерпретує цю інформацію залежно від контексту, очікувань та попереднього досвіду.

Оптичні ілюзії можуть включати різні ефекти, такі як зламання ліній, рух, зміна розмірів та пропорцій, забарвлення та багато інших. Вони можуть бути статичними, коли зображення залишається незмінним, але створює ілюзію, або рухомими, коли зображення змінюється або рухається перед нашими очима.

Сім неймовірних оптичних ілюзій

Ці ілюзії не даремно блукають інтернетом, заворожуючи погляд, змушуючи замислитись.

Здається картинка рухається

Оптичні ілюзії

Куди прямує кіт - спускається чи підіймається по сходах?

Оптичні ілюзії

Знову про котів - кішка чи мишка?

Оптичні ілюзії

Якого кольору груші? Однакового.

Оптичні ілюзії

Це не GIF- зображення, це картинка

Оптичні ілюзії

Відомий н​​​​еможливий слон Шепарда. А неможливий він тому, що його ноги не можливо порахувати, спробуйте

Оптичні ілюзії

І що тут - вітрильні кораблі чи арка моста?

оптичні ілюзії

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