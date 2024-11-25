10-річний школяр зателефонував до служби порятунку, щоб йому допомогли з математикою: яка була реакція

Помічник шерифа штату Вісконсин, США, прийшов на допомогу 10-річній дитині, яка зателефонувала до служби порятунку 911 з проханням допомогти з домашнім завданням з математики.

Про це йдеться у програмі Good Morning America.

Офіс шерифа округу Шавано повідомив у соціальних мережах, що диспетчер відповів на дзвінок 911 від 10-річного хлопчика, який зателефонував і сказав, що йому потрібна допомога з домашнім завданням з математики.

"Він заявив, що його сім'я "теж не дуже добре знається на математиці", і йому потрібна допомога", - йдеться в повідомленні.

Шериф Джордж Ленцнер сказав, що диспетчерка Кім Краузе пояснила юному абоненту, що 911 – це не той номер, куди слід телефонувати з проханням про допомогу у виконанні домашнього завдання, але вона також запропонувала свою допомогу.

"У неї було трохи часу, тому вона сказала: "Чи можу я допомогти вам з проблемою?". І він дав довгу задачу з десятковими дробами, і вона не змогла йому допомогти, тому вона повідомила йому: "Ну, давайте я подивлюся, чи є у мене помічник поруч з вашим будинком", - сказав Ленцнер в інтерв'ю.

Заступник шерифа Чейз Мейсон був неподалік і погодився поглянути на математичну задачу.

"Особисто я також не дуже добре знаюся на математиці, але все ж таки відгукнувся, щоб допомогти", - написав Мейсон у своєму звіті про інцидент.

Мейсон, який має пасинка того ж віку, що і той, хто телефонував, сів із дитиною і зміг "вирішити математичні задачі, пов'язані з десятковими дробами", - йдеться в повідомленні на Facebook. "Нашому юному абоненту дали візитівку і сказали, що ми завжди готові допомогти, але наступного разу, можливо, йому варто скористатися не екстреною лінією, якщо це не загрожує його життю".

Нагадаємо, батько змусив свого 13-річного сина займатися сексом і запропонував йому кокаїн. Усе закінчилось неочікувано.

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