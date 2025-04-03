100 днів в одній сукні: мама чотирьох дітей здивувала експериментом (фото)

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Сучасна мода диктує швидкі зміни, але чи можливо обійтися одним предметом гардероба протягом 100 днів. 34-річна мама чотирьох дітей Бріттані Балінскі із Великої Британії вирішила довести, що це можливо. Вона обрала вовняну сукню і носила її щодня протягом трьох місяців, стикаючись із критикою та подивом суспільства.

Про це пише Mirror.

Блогерка — прихильниця природного способу життя. Вона відома своїми поглядами на мінімалізм, відмову від традиційного взуття та нестандартні підходи до виховання дітей. Жінка стверджує, що вовна має унікальні властивості: вона самоочищається, регулює температуру та не потребує частого прання.

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«Я почала цей експеримент без особливих очікувань, але з цікавістю, чи зможе одна сукня стати єдиним елементом гардероба на такий тривалий час», — розповідає вона.

За її словами, вовняні речі достатньо провітрювати, щоб позбутися запахів, а бруд можна просто витрусити або зчистити щіткою. Бріттані навіть продемонструвала, як рідина, зокрема, дитяча сеча, не вбирається у тканину, а випаровується.

Вона вперше дізналася про «природну водонепроникність» вовни, коли виховувала своїх дітей, восьмирічного Бенедикта, шестирічного Сильвестра, чотирирічну Отілію та дворічну Олімпію, «без підгузків», натомість покладаючись на їхню «вроджену» здатність повідомляти про «свої туалетні потреби».

Бріттані пояснила: «Якщо ви дозволяєте своїм дітям обходитися без підгузків, як це робили ми, то вовна — дуже корисна річ, яку варто мати в домі завдяки її природній водонепроникності. Вони можуть пісяти на неї, і якщо ви досить швидкі, ви можете буквально вилити сечу. Якщо вона просочилася і намокла, ви просто кладете її на мотузку, і протягом години вся рідина випаровується. У цьому полягає краса вовни, яку люди повністю ігнорують і не вірять».

Бріттані Балінскі / © скриншот з відео

Користувачі соціальних мереж розділилися у думках щодо її експерименту. Одні хвалили Бріттані за прагнення до усвідомленого споживання та збереження довкілля. Інші — називали її «волоцюгою» та засуджували за гігієнічні звички.

Однак жінка не зважає на негатив. «Я не розумію, чому людей так шокує цей експеримент. Це просто природний підхід до життя», — каже вона.

Бріттані також закликає переглянути споживацьке ставлення до одягу. Вона наголошує, що вовна — це не лише «тканина для бабусь», а зручний, практичний і екологічний матеріал.

Протягом 100 днів, від 17 грудня 2024 року до 26 березня 2025 року, вона носила сукню в різних комбінаціях: з ременем, джемпером, навіть заправляла її в джинси. За весь час вона випрала її лише чотири рази, але вважає, що цього можна було й не робити.

Зрештою, Бріттані залишилася задоволеною своїм викликом і планує продовжувати носити улюблену сукню восени.

Нагадаємо, жінка 10 років тому відмовилася від грошей і нічого не купує. Вона розповіла, як живе.