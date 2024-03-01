100-річна прабабуся відсвяткувала лише свій 25-й день народження – відео

100-річна жінка з Оклахоми, США, відсвяткувала свій 25-й день народження через те, що народилася у високосний день, 29 лютого 1924 року.

Про це пише ABC News.

Мері Форсайт була визнана організацією "Довгожителі Оклахоми", а місто Сенд-Спрінгс видав прокламацію, присвячену її 100-річчю, але день народження Форсайт святкувала лише 29 лютого кожні чотири роки.

Жінка сказала, що невисокосні роки були приводом влаштовувати вечірки з нагоди дня народження декілька днів.

"Я завжди думала, що мені пощастило", - зізналася вона. "Це було дуже весело. Ми святкували, коли хотіли".

Форсайт має двох дітей, п'ятьох онуків та 11 правнуків. Жінка відсвяткувала свій 25-й день народження великою вечіркою у місцевій церкві. Для гостей вона мала лише одне правило: "Будь ласка, жодних подарунків. Я не хочу нічого зберігати".

Нагадаємо, жінка народила двох дітей 29 лютого у різні високосні роки. Цього року брат і сестра вперше відсвяткували день народження разом.

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