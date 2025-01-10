100-річна жінка досі працює та водить авто: її поради для тривалого життя (фото)

Вона почала шукати роботу після того, як зрозуміла, що їй не подобається на пенсії.

У свої 100 років американка ДжоКлета Вілсон все ще працює і сама дістається роботи – це лише новий кар'єрний шлях для колишньої танцівниці і власниці бізнесу.

Про своє життя вона розповіла TODAY.

Вона є найстарішою працівницею Home Depot у США і працює касиркою у магазині в Луїсвіллі, штат Кентуккі. Вілсон, яка працює два ранки на тиждень, з 6-ї до 10-ї, шукала цю роботу, щоб бути серед інших людей і спілкуватися з клієнтами.

"Я тричі виходила на пенсію – по 10 років на пенсії кожного разу, і це не те, про що говорять. Я так втомилася від себе", - поділилася Вілсон. "Мені довелося вийти з дому і повернутися на роботу, щоб побачити, що відбувається в суспільстві. Мені дуже весело".

Більшість клієнтів, напевно, навіть не здогадуються, що жвавій, енергійній жінці за касою 100 років. Вона відсвяткувала свій ювілей у жовтні минулого року великою вечіркою у себе вдома з двома піаністами та 80 гостями.

ДжоКлета Вілсон / Фото: Home Depot

Вілсон живе сама у своєму будинку, їздить на машині на роботу і за покупками, а також готує собі їжу. Вона наймає людей, щоб прибирати в будинку і працювати на подвір'ї. "Я могла б це робити, але не хочу. У такому віці я ще й трохи порозумнішала", - пояснила вона, сміючись.

Вілсон досі танцює і каже, що почувається на десятки років молодшою свого віку. "Я почуваюся, як 39-річна, що має перейти в 40 років. Це такий крок", - каже ДжоКлета про свій 100-річний ювілей.

Вона пережила рак грудей, має емфізему і хронічне обструктивне захворювання легень, а також кардіостимулятор, "але все інше працює", - каже вона, зазначаючи, що почувається і рухається чудово.

Ось її прості поради для довгого, здорового життя:

Продовжуйте рухатися

Вілсон – колишня професійна танцівниця, тому рух був невід'ємною частиною її повсякденного життя. Вона почала займатися танцями ще в дитинстві і працювала в середній школі, зрештою приєдналася до танцюристів Джун Тейлор і виконувала ритм-чечітку.

Пізніше вона 37 років володіла Академією танцю в Луїсвіллі, де навчала інших танцювати. Гарна постава є пріоритетом, тому раз на тиждень вона стоїть, притулившись спиною до стіни, щоб перевірити, як вона почувається, і виправити будь-яку сутулість.

Вілсон називає рух "дуже важливим" для довголіття, і вона все ще танцює у 100 років.

ДжоКлета Вілсон / Фото: instagram.com/jocletawilson

Будьте готові змінити свій раціон, щоб залишатися здоровими

Дві різні проблеми зі здоров'ям спонукали Вілсон змінити свій раціон. Коли у неї діагностували рак, медсестра-онкологиня сказала їй, що "рак харчується цукром", і порекомендувала уникати його. "Я відповіла: "Я можу з цим впоратися", - згадує Вілсон.

ДжоКлета припинила їсти бекон і сир декілька років тому, коли у неї виявили дуже високий рівень холестерину. Після роботи з дієтологом вона зосередилася на вживанні нежирного білка, такого як курка, риба і стейк, і уникає білого борошна.

"Я добре харчуюся. Я не часто ходжу до ресторанів. Я готую сама і отримую від цього задоволення", - каже вона.

ДжоКлета Вілсон / Фото: Home Depot

Мати задоволення, на яке можна з нетерпінням чекати

Вілсон не цурається солодощів. "У мене завжди є шоколадний торт у морозилці", - каже вона. "Я беру шматочок, але, можливо, раз на тиждень".

Вона також зберігає морозиво в морозилці і час від часу з'їдає столову ложку.

Коли їй дарують цукерки, їх вистачає на місяці, бо вона розрізає шматочки навпіл і з'їдає по половині на тиждень.

Головне – час від часу балувати себе, але не перестаратися, а це вимагає великої дисципліни, радить Вілсон.

Залишайтеся креативними

Окрім танців, Вілсон любить співати, і останніми роками виступала на сцені. Вона написала кулінарну книжку, малює і має сторінку в Instagram, присвячену своїм роботам.

Картини ДжоКлети / Фото: instagram.com/jocletawilson

Не перейматися дрібницями

Столітня ювілярка вважає, що "впертість і рішучість", а також здоровий глузд допомогли їй пережити важкі часи і прожити довге життя.

Вона також намагається відпускати негативні почуття і залишатися оптимістичною – риса, яка пов'язана з довголіттям.

"Я завжди кажу: не переймайтеся через дрібниці. Не хвилюйтеся. Не дозволяйте всьому злити вас. Гнів забирає багато сил і багато хорошого з вашого життя", - каже вона. "Набагато легше думати позитивно, ніж негативно. Це вимагає набагато менше зусиль. І це те, що я намагаюся робити".

Нагадаємо, нещодавно черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася 1908 року.

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