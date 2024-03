100-річний чоловік одружується із 96-річною обраницею: історія їхнього кохання

У червні цього року у Франції одружиться літня пара – 100-річний Гарольд Теренс та 96-річна Жанна Сверлін.

Для пари кохання – це еліксир молодості, що дає їм обом сили йти вперед.

"У мене досі літають метелики. Значить, це не лише для молодих, так?" – сказала наречена. "У моєму віці справді чудово мати все це".

І почуття Теренса до своєї коханої точно такі ж: "Я завжди думав, що найкраща історія кохання – це Ромео і Джульєтта. Але це вигадка. І тоді я вирішив, що найбільша історія кохання – це я і Жанна".

Теренс із задоволенням поділився всіма деталями весільних планів: від того, як його онука Керолайн заспіває пісню Вітні Г'юстон I Will Always Love You, до того, як його друг запросив пару до Парижа, щоб "оплатити рахунок за їхній медовий місяць".

Коли пара вперше зустрілася, вона з острахом ставилися до ідеї зустрічатися. Сверлін двічі овдовіла до того, як прожила з Солом Кацом 25 років: "Я була з ним заручена, але він помер. І його дочка познайомила мене з Гарольдом, бо сказала: "Ти зробила мого тата таким щасливим. Чому ти маєш бути самотньою?".

Проте під час їхнього першого побачення Теренс і Сверлін ледве подивилися одне на одного, розповіла жінка. Теренс також оплакував втрату своєї дружини Тельми, якій на той час було 70 років.

"Після смерті дружини мені не було цікаво з кимось знайомитися", - пригадав він. "Три роки я просто тримався подалі від усіх жінок. Мені було 98 років, я відчував, що в моєму житті було достатньо романтики, і я не шукав її".

Але найкращий друг Теренса заохотив його знову зустрітися зі Сверлін і дати реальний шанс.

"На тій вечері зі мною щось сталося. Ми сиділи поруч, і вперше доторкнулися, подивилися одне на одного, і щось електричне просто запустило мене. Все моє тіло почало тремтіти", - розповів він. "Я не міг їсти, я ледве міг дихати, я був дуже схвильований. І я не знав, що в той момент я закохувався у віці 98 років. А зараз мені перевалило за 100, і я думаю, що я закоханий в неї ще більше, ніж тоді. Кохання продовжує рости з кожним днем".

Зараз вони як дві краплі води. Теренс і Сверлін люблять проводити час зі своїми змішаними сім'ями – їх об'єднує те, що кожен з них має двох дочок і одного сина, а також багато онуків і правнуків. Вони також люблять танцювати під веселу музику і подорожувати разом.

"Моє улюблене заняття з Жанною – проводити з нею час, наприклад, вчора ми просто тусувалися разом цілий день, розмовляли, співали, слухали музику і згадували минуле. Нам ніколи не буває нудно, ніколи, ні на мить", - каже Теренс.

І хоча вони пережили багато втрат і труднощів – Теренс ветеран Другої світової війни в США – вони завжди намагаються залишатися позитивними.

"Секрет довголіття полягає в тому, щоб мінімізувати стрес. У нас є три слова, які є частиною нашого лексикону: "Ну і що?", - каже він. "Ну і що? Що з того, що сьогодні йде дощ, а ми мали виїхати на пікнік? Що з того? Завтра буде гарна погода".

І Сверлін поділяє його позитивний погляд на життя.

"Він телефонує мені щоранку і каже: "Я казав тобі, як сильно я тебе кохаю?". А потім кидає слухавку, бо починає задихатися. Ось наскільки він мене кохає. І саме тому ми хочемо одружитися".

