100 років тому винахідник зробив прогнози на 2025-й: вони моторошно точні

1925 року Арчібальд Лоу опублікував список передбачень на 100 років вперед під назвою "Майбутнє".

1925 року англійський винахідник і фізик Арчібальд Монтгомері Лоу потрапив до заголовків газет завдяки своїм пророцтвам про 2025 рік. Озираючись назад, деякі з його прогнозів були неймовірно точними.

Про це пише Findmypast.

Професор народився 1888 року і став інженером, фізиком-дослідником, винахідником і автором понад 40 книжок за своє життя. Він був першопрохідцем у багатьох галузях, винайшов перший електричний дрон і працював над розвитком телебачення.

Його називають "батьком систем радіонаведення" завдяки його новаторській роботі над літаками, торпедними катерами і керованими ракетами. Однак за життя до нього ставилися з певним скептицизмом, що посилювалося тим фактом, що він називав себе "професором", не маючи для цього академічних повноважень.

Його ідеї широко висвітлювалися в тогочасних газетах, а деякі журналісти коментували дивовижність його передбачень. Хоча деякі ідеї можна було б відкинути, як висловився один журналіст, як "безжально фантастичні", зокрема, що всі носитимуть цілісні костюми і капелюхи з синтетичного фетру, інші були моторошними і влучними.

Найкращі прогнози професора Лоу на 2025 рік

Телевізори та домашні колонки

У прогнозі, який здається майже буденним, професор Лоу пояснює, як домашні колонки і телевізори замінять газети для доступу до інформації та розваг.

Мабуть, не дивно, що професор Лоу передбачив популярність телевізорів, адже він брав участь у їх розробленні ще до Першої світової війни. 1914 року він вперше продемонстрував те, що згодом стало телебаченням, назвавши його "TeleVista".

Насправді, через винахідливість Лоу та його роботу над цією бездротовою технологією на нього було скоєно декілька замахів з боку німців під час Першої світової війни, зокрема, через те, що він працював над потенційною зброєю, такою як керовані ракети.

У жовтні 1914 року на нього було скоєно два замахи: у вікно його лабораторії стріляли, а німецький відвідувач запропонував йому сигарету з хлоридом стрихніну. А під час Другої світової війни німці використали розробку Лоу 1918 року для системи наведення ракет.

Арчібальд Лоу / Фото: Getty Images

Ескалатори та мобільні телефони

Ще одне з передбачень професора Лоу полягало в тому, що ми матимемо "рухомі тротуари", які рятуватимуть нас від перенапруження – по суті, ескалатори та травелатори, які є звичними сьогодні.

Цікаво, що він також торкається можливої технології мобільних телефонів, називаючи їх "автоматичними телефонами" і зазначаючи, що головною перевагою буде можливість щоразу набирати правильний номер – без сумніву, це відображає розчарування від використання телефонів з обертовим набором 1920-х років.

Зелена енергія і зростання кількості машин

Одне з дивовижних передбачень полягало в тому, що до 2025 року енергія вітру і припливів буде використовуватися для виробництва електроенергії.

Мало того, професор Лоу також прогнозував використання машин для виконання "важкої і неприємної роботи", що, як стверджується в статті, може мати несприятливі наслідки "для фізичного і морального здоров'я людства".

Щоденне лежання, масажі та світлові процедури

Професор Лоу прогнозував, що бездротові технології також будуть використовуватися як зручний будильник для людей 2025 року, і давав обнадійливий прогноз, що він буде встановлений на "ймовірно, дев'яту тридцять".

До появи автоматизованих будильників людей рано вранці будив на роботу "стукач" – людина, яка ходила від будинку до будинку і стукала довгою дерев'яною палицею по шибках, щоб розбудити домочадців.

Ще одне незвичайне передбачення професора Лоу полягало в тому, що люди насолоджуватимуться "радіосвітловою терапією або масажем" щоранку як медичною процедурою. Хоча Лоу, можливо, просто прогнозував користь для здоров'я деяких радіотехнологій, які він розробляв, він використовував більш сучасну тенденцію в галузі охорони здоров'я.

Арчібальд Лоу / Фото: Getty Images

Окуляри для перегляду кіно

Однією з найдивовижніших ідей професора Лоу щодо технологій майбутнього були його прогнози для кінотеатрів. Він бачив, як у майбутньому відвідувачі кінотеатрів сідатимуть біля екрану, на якому одночасно демонструватимуться декілька фільмів, і вдягатимуть спеціальні окуляри, які можна буде налаштувати на обраний фільм.

Хоча сучасні кінотеатри пропонують набагато більший вибір фільмів, передбачення професора Лоу щодо "апарату спостереження", на жаль, так і залишилися в його уяві, за винятком появи 3D-переглядів у кінотеатрах IMAX.

Більше про ексцентричного професора

Людина, яка робила ці "дивовижні" передбачення майбутнього, вела не менш скандальне життя. Від навчання в школі з майбутнім генералом Другої світової війни Бернардом Монтгомері до його розлучення, про яке писали газети, сайт простежив фрагменти його життя, використовуючи записи сімейної історії.

Його дружина, Емі, розлучилася з ним 1936 року через зраду з двома іншими жінками. Ця новина потрапила на перші шпальти газет. Вона була сусідкою, і вони познайомилися, коли їй був 21 рік.

Схоже, їхній шлюб пережив скандал, оскільки через рік рішення про розлучення було скасовано. З'явилася надія на "примирення".

Емі померла 1953 року після того, як її збив мотоцикл. Сам професор помер через три роки. 1958-го вийшла книжка про його життя і досягнення.

Нагадаємо, Білл Гейтс та інші технологічні лідери поділилися своїми прогнозами на 2025 рік. Розробники прогнозують перший великий громадський протест, пов'язаний зі штучним інтелектом.

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