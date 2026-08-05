100 тисяч доларів за ніч: який вигляд має найдорожчий готельний номер у світі (фото)

Найдорожчий готельний номер у світі / © Atlantis The Royal

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Стандартна вартість найдорожчого готельного номера у світі сягає 100 тис. дол. за одну ніч. Ексклюзивний двоповерховий пентгаус у готелі Atlantis The Royal в Дубаї вражає не лише своєю ціною, а й безпрецедентним рівнем привілеїв.

Про це пише Supercar Blondie.

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Розкіш найдорожчого готельного номера у світі може перевершити навіть найсміливіші уявлення. До переліку ексклюзивних переваг входять власна служба охорони, персональний шеф-кухар та цілодобовий сервіс дворецьких.

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Гості також можуть насолоджуватися приватним басейном і панорамними краєвидами, що відкриваються з номера.

Ціна проживання справді захмарна, однак вона відповідає набору унікальних послуг, які отримують постояльці.

Де розташований найдорожчий готельний номер у світі?

Назвати найдорожчий готельний номер не завжди просто, адже під час великих міжнародних подій ціни можуть стрімко зростати. Так, у період проведення етапу «Формули-1» у Монако деякі розкішні готелі пропонують номери з виглядом на трасу за понад 100 тис. дол. за ніч.

Втім, якщо брати до уваги стандартну вартість проживання, беззаперечним лідером є номер The Royal Mansion у готелі **Atlantis The Royal в Дубаї.

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Чим особливий найдорожчий готельний номер у світі?

У Дубаї майже не існує звичного поділу на туристичні сезони — тут завжди панує спека або дуже тепла погода. Місто протягом року приймає безліч масштабних заходів, тому попит на розкішне житло залишається стабільно високим. Саме це частково пояснює вартість проживання у The Royal Mansion готелю Atlantis The Royal.

Ніч у цьому дворівневому пентгаусі коштує 100 тис. дол. До послуг гостей — приватний панорамний інфініті-басейн із краєвидом на Дубай і команда персональних дворецьких.

Апартаменти мають чотири спальні, окремий кінотеатр, бібліотеку та власний ліфт. Також гостям доступні просторі гардеробні, банні засоби Hermès і стіл для настільного тенісу від Louis Vuitton.

Зрештою, за 100 тис. дол. за ніч гості можуть розраховувати на справді винятковий рівень комфорту.

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Номер The Royal Mansion у Atlantis The Royal — основні характеристики

Загальна площа (разом із терасою): 17 265 кв. футів (1 604 кв. м).

Спальні: чотири основні спальні, розраховані на проживання до дев’яти дорослих і чотирьох дітей.

Відкрита зона: приватна тераса, інфініті-басейн із регульованою температурою води, сонячна тераса, літня кухня та лаунж-зона для відпочинку й розваг.

Внутрішній простір: офіційна їдальня на 12 гостей, окрема кухня для шеф-кухаря, приватна бібліотека та персональний ліфт.

Додаткові зручності: банні засоби Hermès і Graff, цілодобове обслуговування персональними дворецькими, особистий шеф-кухар і власна служба безпеки.

Початкова вартість проживання: від 100 тис. дол. за ніч.

Найдорожчий номер у світі в готелі Atlantis The Royal (13 фото) © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal © Atlantis The Royal

До слова приватний проєкт GRU Space планує відкрити перший готель на Місяці до 2032 року та вже приймає заявки на бронювання. Подання заявки коштує 1000 дол., а депозит становить від 250 тис. до 1 млн дол. Остаточна вартість космічного відпочинку перевищить 10 млн дол.

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