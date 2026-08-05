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100 тисяч доларів за ніч: який вигляд має найдорожчий готельний номер у світі (фото)
Власний кінотеатр, інфініті-басейн та цілодобовий штат дворецьких — ось за що доводиться платити 100 тис.дол. за ніч.
Стандартна вартість найдорожчого готельного номера у світі сягає 100 тис. дол. за одну ніч. Ексклюзивний двоповерховий пентгаус у готелі Atlantis The Royal в Дубаї вражає не лише своєю ціною, а й безпрецедентним рівнем привілеїв.
Про це пише Supercar Blondie.
Розкіш найдорожчого готельного номера у світі може перевершити навіть найсміливіші уявлення. До переліку ексклюзивних переваг входять власна служба охорони, персональний шеф-кухар та цілодобовий сервіс дворецьких.
Гості також можуть насолоджуватися приватним басейном і панорамними краєвидами, що відкриваються з номера.
Ціна проживання справді захмарна, однак вона відповідає набору унікальних послуг, які отримують постояльці.
Де розташований найдорожчий готельний номер у світі?
Назвати найдорожчий готельний номер не завжди просто, адже під час великих міжнародних подій ціни можуть стрімко зростати. Так, у період проведення етапу «Формули-1» у Монако деякі розкішні готелі пропонують номери з виглядом на трасу за понад 100 тис. дол. за ніч.
Втім, якщо брати до уваги стандартну вартість проживання, беззаперечним лідером є номер The Royal Mansion у готелі **Atlantis The Royal в Дубаї.
Чим особливий найдорожчий готельний номер у світі?
У Дубаї майже не існує звичного поділу на туристичні сезони — тут завжди панує спека або дуже тепла погода. Місто протягом року приймає безліч масштабних заходів, тому попит на розкішне житло залишається стабільно високим. Саме це частково пояснює вартість проживання у The Royal Mansion готелю Atlantis The Royal.
Ніч у цьому дворівневому пентгаусі коштує 100 тис. дол. До послуг гостей — приватний панорамний інфініті-басейн із краєвидом на Дубай і команда персональних дворецьких.
Апартаменти мають чотири спальні, окремий кінотеатр, бібліотеку та власний ліфт. Також гостям доступні просторі гардеробні, банні засоби Hermès і стіл для настільного тенісу від Louis Vuitton.
Зрештою, за 100 тис. дол. за ніч гості можуть розраховувати на справді винятковий рівень комфорту.
Номер The Royal Mansion у Atlantis The Royal — основні характеристики
Загальна площа (разом із терасою): 17 265 кв. футів (1 604 кв. м).
Спальні: чотири основні спальні, розраховані на проживання до дев’яти дорослих і чотирьох дітей.
Відкрита зона: приватна тераса, інфініті-басейн із регульованою температурою води, сонячна тераса, літня кухня та лаунж-зона для відпочинку й розваг.
Внутрішній простір: офіційна їдальня на 12 гостей, окрема кухня для шеф-кухаря, приватна бібліотека та персональний ліфт.
Додаткові зручності: банні засоби Hermès і Graff, цілодобове обслуговування персональними дворецькими, особистий шеф-кухар і власна служба безпеки.
Початкова вартість проживання: від 100 тис. дол. за ніч.
Найдорожчий номер у світі в готелі Atlantis The Royal (13 фото)
До слова приватний проєкт GRU Space планує відкрити перший готель на Місяці до 2032 року та вже приймає заявки на бронювання. Подання заявки коштує 1000 дол., а депозит становить від 250 тис. до 1 млн дол. Остаточна вартість космічного відпочинку перевищить 10 млн дол.