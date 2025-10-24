1000 безкоштовних обідів: як хитрий безробітний два роки замовляв їжу через застосунок

Піца / © Pexels

У Японії заарештували 38-річного чоловіка, який понад два роки безплатно замовляв їжу через застосунок доставки. Йому вдалося отримати понад 1000 безкоштовних обідів, скориставшись лазівкою у системі.

Про це пише Oddity Central.

Безробітний Такуя Хігасімото з міста Нагоя (префектура Айті) виявив, що може обійти політику повернення коштів платформи Demae-can, заявляючи, що не отримував замовлення. Насправді ж їжа прибувала, але чоловік повідомляв про «недоставку» й отримував компенсацію.

Щоб його не викрили, він використовував 124 різні акаунти, більшість — з вигаданими іменами та адресами. Реєструвався через передплачені картки, а згодом видаляв профілі. У такий спосіб Хігасімото безкарно користувався службою доставки понад два роки, поки не завдав компанії збитків на 3,7 мільйона ієн (приблизно 24 тисячі доларів).

Слідчі з’ясували, що остання афера відбулася 30 липня: чоловік створив новий акаунт, замовив морозиво, бенто і курячі стейки, а потім заявив, що не отримав доставку — і знову отримав компенсацію на 16 000 ієн.

Після затримання Хігасімото визнав свою провину: «Спочатку я просто хотів перевірити, чи це спрацює. А потім уже не міг зупинитися».

Його історія стала поштовхом для Demae-can змінити політику безконтактної доставки та впровадити систему виявлення шахрайських дій, щоб унеможливити подібні випадки.

