101-річна жінка розсекретила дивовижні звички, які допомогли їй прожити так довго – фото

101-річна жінка поділилася трьома порадами, як прожити тривале і плідне життя.

Про це йдеться в інтерв'ю Business Insider.

Колишня вчителька Рут Ґолдберг Ясков, яка живе в Нью-Йорку, була заміжня за Лу Ясковом, ветераном Другої світової війни, який помер у віці 103 років 2023-го – і тепер вона хоче "перемогти" його вік.

Хоча довголіття може частково залежати від генетики, різні аспекти способу життя також можуть відігравати певну роль. Рут поділилася своїми порадами.

Щастя

Американка закликала людей просто насолоджуватися життям, якщо вони хочуть досягти тризначних цифр, пояснивши, що вона сама проводить свій вільний час, бачачись із сім'єю та виготовляючи прикраси, що їй подобається.

Насправді, було проведено декілька досліджень, які дійшли висновку, що щасливі люди, як правило, здоровіші – зокрема, дослідження 2015 року про щастя і довголіття в США.

Рут Ясков / Фото: Facebook/Atria Rye Brook

Залишатися активними

"Потрібно просто продовжувати рухатися", - каже Рут.

Навіть у своєму поважному віці вона все ще щодня займається спортом – адже в молоді роки вона була завзятою танцівницею і тенісисткою.

Рут із чоловіком / Фото: Facebook/Atria Rye Brook

Їсти те, що хочеться

Рут розповіла, що у неї немає спеціальної дієти і вона не їсть нічого певного весь час – натомість вона споживає все, що хоче, тому що просто любить їжу.

Рут Ясков / Фото: Facebook/Atria Rye Brook

У Фейсбуці, щоб привітати Рут з днем народження, представники її будинку для літніх людей написали: "Рут Елла Ґолдберг Ясков, у свій 101 рік, є живим доказом того, що вік – це лише цифра. Вона познайомилася зі своїм покійним чоловіком Лу в ніжному 16-річному віці під час літнього роману на озері Махопак. Вони одружилися під час Другої світової війни, і Рут згадує свій найщасливіший день як момент, коли вона побачила, як Лу спускається трапом після повернення з війни. Позитивний погляд Рут на життя сприяв тому, що вони прожили разом 79 років. Подружжя переїхало до Атрії Рай Брук, коли їй було 96 років, а Лу – 99. Там вони відсвяткували свою 77-му річницю серед інших щасливих подій, розділивши своє життя, аж поки Лу не помер у віці 103 років. Зараз Рут продовжує своє радісне життя, починаючи кожен день із вправ, які надихають тих, хто її оточує. Її бадьорий дух доводить нам усім, що вік – це лише число".

Нагадаємо, 119-річна жінка заявила, що вона – найстаріша людина планети. Вона вимагає переглянути поточний рекорд, який належить 116-річний черниці з Бразилії.

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