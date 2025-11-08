101-річна жінка досі працює 6 днів на тиждень: чому вона не йде на пенсію

Реклама

101-річна жінка з Нью-Джерсі, США, яка досі ходить на роботу шість разів на тиждень, поділилася прямою і чесною причиною, чому вона уникає виходу на пенсію.

Про це вона розповіла ABC7.

Енн Анжелетті народилася на початку 1920-х років, і в дитинстві вона покинула школу, щоб допомагати своїй родині керувати продуктовим магазином у Брукліні. Це було ще до винайдення холодильників, і батько Енн збільшував дохід сім'ї, продаючи лід від дверей до дверей у візку, запряженому кіньми.

Зараз Енн працює ювеліром у Діамантовому районі Нью-Джерсі, де разом із донькою та онукою керує власним бізнесом Curiosity Jewelry у Кресскіллі. Вона працює шість днів на тиждень і відверто розповіла про те, чому вона не вийшла на пенсію.

"Якби я вийшла на пенсію, я б померла, тому я не можу сидіти вдома", - сказала Енн.

Енн ніколи не робила великої перерви, працюючи на військово-морській верфі, коли її чоловік пішов воювати у Другій світовій війні, а пізніше працювала офіціанткою.

Вона розпочала власну справу після того, як побачила ювелірну крамницю, що здавалася в оренду, і зателефонувала власнику.

"Я запитала його, скільки коштує оренда, і він відповів, що 1964 року це було 85 доларів на місяць", - згадує вона. "Приблизно стільки ж я витрачаю на каву щомісяця сьогодні".

Енн Анжелетті / © Abc7

Сильна робоча етика Енн полягає не лише в тому, щоб заробляти гроші, адже вона піклується про своїх клієнтів, навіть якщо вони нічого у неї не купують.

"Мені байдуже, якщо мої клієнти не купують. Вони приходять, ми п'ємо каву", - каже вона, а один з клієнтів назвав її "натхненницею".

101-річна жінка стверджує, що секрет її успіху полягає в турботі про себе: "Ви повинні вставати, ви повинні приймати душ, ви повинні їсти, ви повинні піклуватися про себе. Ви повинні робити фізичні вправи. Якщо вам не подобається те, що ви робите, то змініть це. Використовуйте цей день на повну. Я щаслива, що працюю щодня".

