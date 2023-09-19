102-річна прапрабабуся поділилася секретними ритуалами, які стали ключем до довгого життя (фото)

Вона, як і раніше, у хорошій формі, здорова та має гострий розум.

102-річна прапрабабуся розкрила "секрети" свого приголомшливого довголіття, заявивши, що вона щодня слідує низці "ритуалів", щоб залишатися бадьорою та здоровою.

Про це пише Insider.

Перл Тейлор народилася на Кубі 1921 року і виросла на Ямайці, перш ніж іммігрувати до США 1947-го. Вона оселилася в Огайо і стала однією з небагатьох людей у США, які досягли 100-річного віку.

Перл Тейлор 1947 року / Фото: insider.com

Довгожителька часто з'являється в TikTok разом зі своєю праправнучкою Тейлор Бернал, щоб поділитися цінними життєвими уроками, які вона засвоїла.

В одному відео, яке зібрало майже мільйон переглядів, Перл розкрила один із найбільших секретів довгого та здорового життя – це любити себе.

Вона пояснила: "Я дуже люблю себе і думаю, що більшість людей мають проблеми, тому що вони не думають про себе, вони думають про все навколо. Але насамперед треба думати про себе. Розум дуже сильний. Які б думки ви не думали, хороші чи погані, вони виходять із вашого розуму і тому матеріалізуються, тому позитивне мислення дуже важливе".

Перл Тейлор з праправнучкою Тейлор Бернал / Фото: insider.com

Але це не єдине, чому вона приписує своє довге життя. В інтерв'ю бабуся сказала, що вона має багато життєвих уроків, якими вона може поділитися.

Вона розкрила ще один секрет свого довгого життя — "хороший ритуал", якому вона слідує, коли справа стосується дієти. Перл готує собі кожен обід з нуля: "Минуло багато років минуло відтоді, як я їла щось із упаковки".

Вона розповіла, що її кубинське, ямайське та індійське походження призвело до того, що вона наполягала на використанні повністю натуральних інгредієнтів. Але хоча вона, як і раніше, час від часу їсть м'ясо, зокрема реберця, курку і яловичий фарш, більшість дієти Перл вегетаріанська.

Перл 1968 року / Фото: insider.com

Колишня робітниця фабрики зазвичай починає свій день зі сніданку, що складається з нарізаних бананів та папаї, за яким йдуть млинці, приготовані з кіноа, лляного насіння та рисової пудри.

"Це хороший ритуал, який допомагає моєму шлунку", - сказала вона.

При цьому її обід завжди легкий, а вечеря зазвичай складається з ямайського рису та бобів.

Коли доходить до підтримки гідратації, Перл п'є дві-три пляшки мінеральної води і одну чашку кави без кофеїну на день. Вона також любить свій домашній "зелений сік", який вона готує з алое вера, селери, петрушки, імбиру, подрібненої зелені та води та п'є перед вечерею.

Перл Тейлор / Фото: insider.com

Але вона визнає, що щотижня випиває приблизно два келихи червоного вина, яке, за її словами, "допомагає виявити щастя".

Її шанувальники в TikTok були приголомшені її "бездоганною шкірою", і хоча раніше вона пояснювала це зеленим соком, Перл також розповіла, що має ще один ритуал, щоб шкіра мала гарний вигляд.

Вона сказала, що любить довго приймати ванну, пояснивши: "Я ніколи не приймаю душ, тому що завжди хочу потягтися і розслабитися".

Перл Тейлор / Фото: insider.com

Щоразу вона готує ванну з бульбашками, а потім додає декілька столових ложок оливкової олії та англійської солі.

"Я щоразу дотримуюсь цього триетапного ритуалу. Він зберігає мою шкіру зволоженою та гладкою", — сказала вона.

Що стосується фізичних вправ, Перл розповіла, що найінтенсивніше тренування, яке воно робить, — це двогодинна прогулянка місцевим супермаркетом.

Вона також регулярно виконує серію вправ для ніг, піднімаючи кожну ногу по 10 разів і щоразу утримуючи її на чотири-п'ять секунд. Тренування підтримують її у формі, оскільки пенсіонерка все ще може легко пересуватися сходами свого двоповерхового будинку та прати білизну самостійно.

Перл також дбає про свій розум і тіло, практикуючи медитацію у формі глибокого дихання, обертаючи шиєю.

Вона каже, що її інтерес до політики також допоміг їй зберегти гостроту розуму, коли вона слідкує за телевізійними новинами.

Перл каже, що її позитивний спосіб мислення означає, що вона прожила "чудове життя", в якому було багато "веселощів та чудових друзів".

Нагадаємо, раніше 111-річна прабабуся розкрила секрет свого довголіття. Вона досі займається у тренажерному залі.

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