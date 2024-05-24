102-річна жінка вийшла заміж за молодшого на два роки коханого у будинку для літніх людей – фото

Вони почали зустрічатися майже десять років тому.

У США у будинку для літніх людей одружилися 102-річна жінка та 100-річний чоловік.

Про це повідомляє Fox News Digital.

Маджорі Фітерман і Берні Літтман почали зустрічатися понад дев'ять років тому. Вони познайомилися в будинку для літніх людей. Обидва раніше були одружені.

"Ми всі були в захопленні від того, що він знайшов когось, з ким можна займатися і проводити час", - розповіла онука Літтмана Сара Січерман.

Маджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

За словами Січерман, їхні стосунки продовжували розвиватися з роками. Вона сказала, що їм обом "дуже пощастило знайти одне одного і бути підтримкою, особливо під час пандемії".

З огляду на їхній поважний вік, більшість членів сім'ї Літтмана не думали, що він коли-небудь знову захоче одружитися. Літтман був одружений 65 років зі своєю покійною коханою Берніс. Вони мали двох дітей, чотирьох онуків і дев'ятеро правнуків.

"Що стосується нової пари, ми припускали, що вони просто доживуть свої дні статус-кво", - сказала Січерман. "Це, безумовно, було несподіванкою".

Весілля Маджорі та Берні / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Церемонію вінчання провів Раббі Волберг, який зазначив, що ця пара не схожа на більшість інших, яких він одружував в минулому.

"Більшість пар, які я одружую в наші дні, познайомилися в якомусь застосунку для знайомств", - сказав він. "Мені більше подобаються старі способи. Ви живете в одному будинку, стикаєтесь одне з одним і закохуєтесь".

Маджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

За його словами, це "простий" опис того, як з'явилася ця пара. Волберг також визнав, наскільки незвичайною була ця пара. Він зазначив, що йому не потрібно було давати закоханим поради, які він зазвичай дає на весіллі, сказавши, що "кожен з них вже накопичив життєву мудрість і досвід, і їхні погляди, почуття і думки досить добре сформульовані на цей момент".

Перше побачення Маджорі та Берні відбулося дев'ять років тому, в день народження однієї з правнучок Літтмана. Раніше вони познайомилися на костюмованій вечірці. Спочатку вони не вірили, що одружаться, але пара "врешті-решт дійшла до того, що стала не просто близькими друзями, а чоловіком і дружиною, і відчула, що це правильний крок".

Маджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

У Фейсбуці рідні та друзі залишають для них повідомлення з привітаннями:

Нехай вони розквітають у присутності одне одного і сміються разом щомиті. Мені подобається, що їхні сім'ї явно в захопленні від цього

Це неймовірно. Кохання вам

Січерман також поділилася, що ці двоє закоханих є найстарішою сукупною парою, яка одружилася – досягнення, яке незабаром може бути офіційно визнане.

"Наша заявка ще на розгляді, але ми вважаємо, що це буде рекорд Гіннеса для “найстарішої пари, яка одружилася”, приблизно на вісім років", - сказала вона.

Зараз рекорд належить Дорін і Джорджу Кірбі з Англії, чий спільний вік становив 194 роки і 279 днів, коли вони одружилися 13 червня 2015 року, згідно з даними сайту Книги рекордів Гіннеса.

Фітерман і Літтман мають спільний вік понад 202 роки.

Маджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Нагадаємо, у червні 100-річний чоловік одружиться із 96-річною обраницею. Пара познайомилася два роки тому.

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