103-річна онлайн-геймерка розкрила свої прості секрети довгого та активного життя

103-річна Дороті «Дотті» Вілсон зі США, яка регулярно займається фізичними вправами, щодня читає та грає онлайн у бридж зі своїми дітьми, розповіла про звички, які, за її словами, допомагають їй залишатися активною та щасливою. Жінка веде насичене соціальне життя та майже не пропускає громадських заходів.

Про це повідомило видання TODAY.com.

Дороті Вілсон народилася 12 січня 1923 року в Арлінгтоні, штат Массачусетс. Нині вона мешкає у будинку для літніх людей Masonicare у місті Містік, штат Коннектикут. Там вона відвідує заняття з фізичних вправ, церковні служби, громадські заходи та регулярно проводить час із друзями й родиною.

Вілсон каже, що найбільше в житті цінує людей і спілкування. За її словами, знайомства та зустрічі з іншими людьми є найкращою частиною життя.

Після навчання у Бостонському університеті та роботи у сфері банківської справи вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Річардом Вілсоном. Подружжя одружилося 1942 року та прожило разом до смерті чоловіка 2017-го. Разом вони виховали чотирьох дітей і часто переїжджали через службу Річарда у Повітряних силах армії США.

Однією з головних звичок, які допомагають їй підтримувати активність, Дороті називає фізичний рух. Вона наголошує на важливості щоденної активності та дотримання звичного ритму життя навіть у дрібницях.

Жінка самостійно виконує повсякденні справи та не користується допомогою помічників. Вона регулярно відвідує заняття з фізичних вправ у Masonicare та із зацікавленням слухає пояснення інструктора про те, як рух впливає на різні частини тіла та роботу мозку.

За словами Вілсон, навіть прості щоденні дії допомагають підтримувати сили. Вона також вважає, що в житті не все має даватися легко.

«Ніщо не буває легким, але так і не повинно бути. Я думаю, що добре набратися сил», — зазначила жінка.

Ще одним важливим елементом свого життя американка називає читання. Вона щодня читає книги на Kindle, переважно ввечері, і каже, що їй цікаво спостерігати, як багато подій у світі повторюються знову і знову.

Окрему увагу Вілсон приділяє спілкуванню. Вона входить до приймального комітету Masonicare та допомагає знайомитися й адаптуватися новим мешканцям закладу. Жінка каже, що для неї дуже важливо, аби люди почувалися бажаними гостями.

Також довгожителька регулярно відвідує громадські заходи та вважає важливим відчуття того, що комусь небайдуже, як у тебе справи.

Ще одне її улюблене заняття — бридж. Вілсон грає у карти щотижня офлайн, а також щодня — онлайн разом із двома своїми дітьми. За її словами, ця гра допомагає знайомитися з людьми та проводити час у дружній атмосфері.

Щодо харчування, Дороті не дотримується суворих обмежень. Однією з її улюблених страв є рагу з морепродуктів. Водночас вона каже, що щодня їсть салати або овочі.

Жінка також зазначає, що загалом почувається добре. На її думку, скарги нічого не змінюють.

