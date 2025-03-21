103-річна жінка померла після восьми десятиліть очікування чоловіка, який працював за кордоном

Китаянка ніколи не втрачала надії знайти свого коханого, останній лист від якого був написаний 1952 року.

У Китаї померла 103-річна жінка, яка понад вісім десятиліть чекала на повернення свого чоловіка.

Про це повідомляє SCMP.

Ду Хужень померла вдома в провінції Гуйчжоу 8 березня, згідно з некрологом її сім'ї, в якому не вказана причина смерті.

Перед смертю жінка тримала в руці стару наволочку, яку вона використовувала, коли виходила заміж 1940 року.

Ду була на три роки старша за свого чоловіка Хуана Цзюньфу.

Незабаром після одруження Хуан вступив до армії і брав участь у боях по всій країні.

1943 року Ду знайшла Хуана і залишилася з ним, поки він проходив військову службу, доки вона не завагітніла і не повернулася додому.

У січні 1944 року вона народила їхнього сина, Хуана Фачанга. Через декілька днів після народження сина Хуан Цзюньфу повернувся додому, щоб зайнятися похороном матері.

Невдовзі після цього чоловік пішов із дому, щоб повернутися до армії, і більше не приїжджав. Він надсилав листи, але останній з них був написаний 15 січня 1952 року.

"Щодо освіти Фачанга, ви повинні дозволити йому надавати значення навчанню, попри те, наскільки бідною є сім'я. Ми обов'язково знайдемо час для цього. Обов'язково знайдеться час для нашої зустрічі", - писав Хуан у листі.

Лист Хуана Цзюньфу / Фото: jfdaily

У документі, який він використовував, зазначалося, що він працює в китайській будівельній компанії в Малайзії.

Під час відсутності чоловіка Ду підтримувала сім'ю, працюючи вдень на фермі, а ввечері плетучи солом'яні сандалі та тканину.

Вона відмовлялася від інших пропозицій вийти заміж, кажучи: "А раптом він колись повернеться?".

"Бабуся неписьменна і вона прожила важке життя. Але вона завжди була оптимісткою", - поділилася онучка Ліїн. "Вона казала моєму батькові і нам, братам і сестрам, щоб ми старанно вчилися і робили внесок у розвиток країни і суспільства, коли виростемо".

Ду Хужень / Фото: jfdaily

Хуан Фачанг став вчителем середньої школи наприкінці 1970-х років, перемігши сотні інших претендентів. Він помер 2022 року.

Документи урядового департаменту округу Цзуньї, який займається справами китайців за кордоном, свідчать, що Хуан Цзюньфу оселився в Малайзії 1950 року, а через декілька років переїхав до Сінгапуру.

Влада заявила, що не має більше інформації про нього.

Сім'я Ду повідомила, що вони використовували різні засоби для пошуку Хуана, зокрема розміщували оголошення в газетах і наймали іноземні агентства, але все було марно.

Ліїн розповіла, що після смерті бабуся мала умиротворений вигляд, ніби побачила видіння про возз'єднання з чоловіком. Вона сказала, що її сім'я продовжить виконувати бажання Ду і намагатиметься знайти дідуся та його нащадків.

Нагадаємо, подружжя, яке має 9 доньок, але мріяло про сина, здивувало іменами дівчат. Пара відчайдушно сподівалася стати батьками хлопчика.

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