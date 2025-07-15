103-річна жінка розкрила секрет довголіття: дві прості речі, які здивують (фото)

Маржері Джейкобс / © Harborough Mail

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У британському місті Маркет-Харборо Маржері Джейкобс, мешканка будинку для літніх людей Oat Hill Mews у місті Маркет-Гарборо, нещодавно відзначила свій 103-й день народження. Під час святкування, яке відбулося у колі рідних, друзів та персоналу закладу, вона розкрила формулу довголіття.

Про це пише видання Harborough Mail.

Свято для Маржері було сповнене тепла та радості — повітряні кульки, яскраві банери, святковий торт і щирі посмішки зробили цей день особливим. Перебуваючи в центрі уваги, вона з радістю поділилася своїми думками про те, як прожити довге й повноцінне життя.

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«Головне — зберігати позитивне мислення і турбуватися про інших більше, ніж про себе», — зазначила Маржері. І додала з усмішкою: «А ще — червоне вино та свіже повітря!».

© Harborough Mail

Народжена 1 червня 1922 року, Маржері була наймолодшою з п’яти дітей у родині. Після завершення середньої школи вона працювала клерком у роки Другої світової війни. Її життєвий шлях привів до зустрічі з майбутнім чоловіком Рональдом, з яким вони прожили багато щасливих років.

Подружжя часто змінювало місце проживання, побувавши в таких містах як Істборн, Гаррогейт, Солігул і Генлі-ін-Арден. Проте незалежно від адреси, навколо них завжди були друзі. Вони виховали двох дітей, а зараз Маржері тішиться спілкуванням з двома онуками та чотирма правнуками.

До серпня минулого року вона жила самостійно, проте нині з комфортом мешкає в Oat Hill Mews. Вона має глибоку любов до літератури та поезії, зокрема творів Шекспіра й Джона Бетджемана, а також обожнює проводити час на свіжому повітрі в саду.

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Сюзан Стівенс, керівниця будинку Oat Hill Mews, відзначила:

«Маржері — надзвичайно мудра жінка, сповнена цікавих історій і спостережень. Для всього нашого колективу велика радість бути поруч у такий визначний день. Її поради — це справжнє джерело натхнення. Ми прагнемо, щоб кожен наш мешканець жив активним і змістовним життям, і 103-й день народження Маржері — яскраве цьому підтвердження. Бажаємо їй ще багато щасливих років!».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є секрети довголіття і завдяки ним як деякі люди доживають до 100 років і довше.