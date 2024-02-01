103-річний чоловік одружився з 49-річною: який вигляд мають молодята (відео)

Для нареченого це вже третій шлюб.

В Індії одружилася пара з 54-річною різницею у віці.

Про це пише India Today.

103-річний борець за свободу Хабіб Назар обмінявся клятвами з 49-річною Фірозою Джахан на церемонії, що відбулася минулого року.

На відео, яке нещодавно стало вірусним у соціальних мережах, видно, як Назар повертається додому зі своєю новоспеченою дружиною на авторикші, а глядачі засипають пару вітаннями та добрими побажаннями. Назар із посмішкою на обличчі висловлює подяку доброзичливцям.

Для мешканця Ітвари це третій шлюб. Після смерті другої дружини Назар почувався вкрай самотнім, що змусило його знову шукати спілкування.

Фіроз також пережила втрату чоловіка. Жінка вирішила вийти за нього заміж, мотивуючи це тим, що літній чоловік, у якого не залишилося рідних, потребує догляду.

Нагадаємо, пара влаштувала фальшиві заручини, щоб отримати гроші на відпустку. Жінка розповіла, чому їхній план зазнав краху.

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