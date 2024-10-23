105-річна жінка здивувала секретом довголіття: "Пийте пиво і не виходьте заміж"

Жінка, яка відсвяткувала 105-й день народження, розкрила свій секрет довголіття.

Про це пише New York Post.

Коли Кетлін Геннінгс запитали, в чому секрет довгого і щасливого життя, вона відповіла: "Пийте Guinness і не виходьте заміж!"

Свій ювілей вона відсвяткувала 2 жовтня пінтою улюбленого напою у будинку для літніх людей, насолоджуючись вечіркою з друзями, співмешканцями та допоміжним персоналом.

Кетлін навіть отримала в подарунок кошик від відомого міцного пива, в який увійшли пінтні келихи, фартух, шоколадні цукерки та багато бляшанок Guinness.

Кетлін Геннінгс / Фото: Care UK / SWNS

Вона живе в будинку для літніх людей Sandfields у Челтенхемі, графство Глос, Велика Британія.

Кетлін сказала: "Було так приємно побачити моїх милих друзів і сусідів. Я була розбалувана – дуже вам дякую".

Кетлін народилася 1919 року в Брікстоні, багато років працювала бухгалтеркою у Лондоні, а вечори проводила, танцюючи в Ковент-Гардені або відвідуючи опери та балети.

Проживши в Лондоні під час Другої світової війни, Кетлін вирішила переїхати до сільської місцевості 1965 року, вирушивши до Котсуолдса зі своєю матір'ю, братом Чарлі та собакою Расті.

Малайка Чарльз, менеджерка у Sandfields, сказала: "Ми любимо святкувати особливі віхи і 105-й день народження Кетлін, безумовно, вимагав вечірки! Було чудово бачити Кетлін в оточенні всіх її близьких, щоб відсвяткувати такий неймовірний ювілей. Команда доклала багато зусиль, щоб зробити цей день незабутнім, і ми хочемо подякувати всім, хто долучився до нас, щоб підняти келих Guinness за Кетлін!"

Кетлін Геннінгс / Фото: Care UK / SWNS

Нагадаємо, друга найстаріша людина планети, 116-річна монахиня, розкрила секрет довголіття. Лікарі припускали, що вона не доживе до повноліття.

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