106-річна майстриня тату з Філіппін стала найстаршою моделлю на обкладинці Vogue

Жінка досі створює татуювання і каже, що не припинить своєї справи, допоки це дозволятиме зір.

Журнал Vogue Philippines оголосив зіркою обкладинки свого квітневого випуску 106-річну тату-майстриню Апо Ванг-Од з Філіппін. Жінка стала найстаршою людиною, яка коли-небудь з’являлася на обкладинці Vogue.

Про це пише сам Vogue.

Вонг-Од, також відома як Марія Оггай, вдосконалювала мистецтво ручного набивання татуювань від підліткового віку, навчаючись під керівництвом свого батька.

Жінка живе в гірському селі Бускалан і вважається найстарішим мамбабатоком країни – або традиційною майстринею татуювань провінції Калінга.

Ванг-Од робить татуювання, використовуючи лише бамбукову палицю, колючку з дерева помело, воду та вугілля. На такі тату колись заслуговували лише воїни корінного населення Бутбут.

Зараз більшістю клієнтів майстрині є іноземні відвідувачі, які шукають її фірмовий геометричний дизайн.

"Оголошена останньою мамбабатокою свого покоління, вона віддрукувала символи племені калінга – що символізує силу, хоробрість і красу – на шкірі тисяч людей, які здійснили паломництво до Бускалану", – зазначається в матеріалі Vogue Philippines.

Мистецтво такого татуювання можна передавати лише кровним родичам. Тож Ванг-Од уже кілька років навчає цій справі своїх внучатих племінниць Ельянг Віган і Грейс Палікас.

Фото: Vogue Philippines

"Всі (мої друзі, які робили татуювання) померли. Я єдина, хто залишився серед живих, хто все ще робить татуювання. Але я не боюся, що традиція припиниться, тому що (я навчаю) наступних майстрів тату. Традиція триватиме, допоки люди продовжуватимуть приходити робити татуювання", – розповідала тату-майстриня журналістам ще 2017 року.

"Поки я добре бачу, я продовжуватиму робити татуювання. Я припиню, коли мій зір стане розмитим", – запевняла Ванг-Од.

Як розповіла головна редакторка Vogue Philippines Беа Вальдес, працівники видання одноголосно вирішили, що на обкладинці має бути саме Ванг-Од.

"Ми відчували, що вона представляла наші ідеали того, що прекрасного є в нашій філіппінській культурі. Ми вважаємо, що концепція краси має розвиватися та включати різноманітні й інклюзивні обличчя та форми. Те, про що ми сподіваємося говорити, – це краса людства", – розповіла Вальдес.

Зауважимо, що до появи у Vogue Philippines Ванг-Од рекорд найстаршої моделі для обкладинок цього журналу належав актрисі Джуді Денч. Вона з’явилася на головній сторінці британського Vogue 2020 року у віці 85 років.

Нагадаємо, у Великій Британії 60-річну колишню вчительку примусово виселили з її пляжного будинку, бо сусіди вважали, що "вона занадто гламурна".

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