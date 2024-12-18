106-річна жінка похизувалася, що залишається молодою завдяки позитиву та віскі – фото

Жінка, яка відсвяткувала 106-річчя, завдячує своєму довголіттю позитивному настрою та любові до віскі Fireball.

Про це пише UPI.

Флоренс Гакман жартома прозвали "Fireball Flo" після того, як її любов до цього напою призвела до того, що виробник надіслав їй подарункові пляшки та сувеніри на 105-й день народження.

16 грудня їй виповнилося 106 років. День народження вона святкувала у будинку для літніх людей Traditions of Deerfield в Ловленді, Огайо, США.

"Я просто намагаюся бути доброю до людей і намагаюся жити один день за одним – ось і все, – сказала Гакман. – Якщо ви зробите це одного дня, то зможете перейти до наступного. Ось що ви повинні робити – думати, що я маю зробити сьогодні. Ви повинні продовжувати рухатися так довго, як тільки можете".

Флоренс Гакман / Фото: скриншот з відео

У будинку для літніх людей повідомили, що Флоренс досі відвідує щоденні "щасливі години" зі своїми друзями і уважно стежить за своєю улюбленою спортивною командою "Цинциннаті Бенгалс".

Нагадаємо, раніше 110-річна жінка розкрила свій щоденний секрет довгого життя. Прабабуся Бріджит Грокке знає дещо про те, як досягти успіху в старості.

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