106-річний чоловік розкрив секрет довголіття: який продукт треба їсти щодня

106-річний Леслі Лемон вважає причиною свого довголіття щоденне вживання заварного крему

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Леслі Лемон, який уже став прадідусем, 1 липня 2025 року відсвяткував свій 106-й день народження. Попри поважний вік він запевняє, що не має жодних болів, не приймає ліків і ніколи не відвідує лікарів. Свій секрет довголіття містер Лемон пов’язує з однією конкретною стравою, яку вживає щодня протягом багатьох років.

Про це повідомляє The Mirror.

Щоденна порція заварного крему

За словами Леслі Лемона, таємниця його довгого життя — це заварний крем.

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«Секрет довгого життя — це заварний крем. Ревінь з городу і заварний крем», — заявив він.

Містер Лемон їсть його щодня, віддаючи перевагу холодному, хоча іноді додає до трайфлу. Він зазвичай готує його з порошку, але завжди має запас готового крему «про всяк випадок». Його улюблений варіант — ревінь з заварним кремом, але він також любить трайфл із ним.

Леслі Лемон служив капралом під час Другої світової війни від 1939-го до 1946-го, а п’ять років тому отримав від французького уряду орден Почесного легіону. Попри свій вік, він не почувається старим.

«У мене немає болю. Я не приймаю жодних таблеток. Я ніколи не відвідую лікаря», — поділився ветеран.

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Його друга улюблена несолодка страва — риба з картоплею фрі, а десерт залишається незмінним майже все його життя. Леслі вважає, що заварний крем чудово поєднується з будь-якими фруктами.

Життєві принципи

Містер Лемон вийшов на пенсію 1979-го, у віці 60 років, пропрацювавши «офісним хлопчиком» у Inland Revenue. Зараз він перебуває на пенсії довше, ніж працював. У нього вісім онуків і дев’ять правнуків. На свій 100-й день народження він отримав власний глечик для заварного крему. Він має три королівські вітальні листівки на камінній полиці — від королеви Єлизавети II на 100-річчя, а також від короля Чарльза та Камілли на 105-й і 106-й дні народження.

Щодо порад про старіння містер Лемон радить робити «все в міру». Він вважає себе дуже щасливим. Син Леслі, 73-річний Річард, підтверджує, що його батько їсть заварний крем, скільки Річард себе пам’ятає.

Нагадаємо, 108-річна жінка розкрила неочікуваний секрет свого довголіття. Вона зізналася, що має улюблений алкогольний напій, який вживає щодня.

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