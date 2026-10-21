107-річна бабуся розкрила секрет довголіття: щодня вона їсть однакову страву

107-річна бабуся про секрет довголіття

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Жителька Великої Британії Дороті Крейтон урочисто відсвяткувала 107-й день народження у колі родини та друзів. Довгожителька зустріла поважне свято у будинку для літніх людей Pear Tree Court, що в містечку Горндіан. Дороті розповіла, чим вона харчується, аби жити так довго.

Про це пише Mirror.

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107-річна британка розкрила смачний секрет свого довголіття

Працівники закладу влаштували для жінки яскравий сюрприз: прикрасили приміщення кульками та плакатами, а шеф-кухар випік для бабусі торт.

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Попри те, що рідко кому вдається дожити до 100 років, довгожителька запевнила, що її секрет криється у простих життєвих речах і ситному сніданку, від якого вона не відмовляється вже протягом століття.

«Секрет довгого та щасливого життя — це хороший чоловік, міцна родина та вміння тримати всіх навколо у тонусі. Крім того, я просто не можу жити без яєчні з беконом щоранку або без моїх жувальних цукерок!» — каже Дороті Крейтон.

Дороті народилася у Брістолі й згадує, що у дитинстві була бешкетницею і залюбки ганяла м’яч із хлопцями. Вона працювала перукаркою, але на початку Другої світової була змушена змінити професію та приєднатися до Жіночої армії сухопутних військ.

Саме в цей період життя жінка зустріла свого майбутнього чоловіка. За роки спільного життя подружжя виховало двох доньок та сина, а пізніше їхня родина поповнилася онуками й правнуками.

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У будинок для літніх людей Pear Tree Court Дороті переїхала 2023 року. За словами персоналу, вона дуже товариська, любить спілкуватися з іншими та регулярно відвідує місцеву кав’ярню й прилавок з солодощами, бо дуже любить желейні цукерки.

Директорка будинку для літніх людей розповіла, що 107-річна Дороті є улюбленицею персоналу.

«Ми були в захваті від можливості розділити цей радісний день із Дороті. Вона — наша улюблениця, і відсвяткувати з нею таку неймовірну віху було чудово. У нашому домі все обертається довкола філософії активного та повноцінного життя мешканців, і 107-річчя Дороті не стало винятком. Було надзвичайно приємно бачити її щасливою в оточенні найближчих людей у цей особливий день», — каже Еймі Спаркс.

Досягнення такого віку залишається рідкістю. За оцінками Національної статистичної служби Великої Британії, 2024 року кількість людей віком від 100 років у Великій Британії становила близько 16 600 осіб — це удвічі більше, ніж 20 років тому.

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Довголіття: останні новини

Нагадаємо, дослідники довголіття та експерти зі здорового харчування, зокрема дослідниця Емілі Джонстон, називають ягоди одним із найкорисніших продуктів для щоденного раціону після 40 років.

Завдяки високому вмісту поліфенолів, антоціанів, вітамінів і клітковини, чорниця, лохина, малина, ожина та полуниця допомагають захищати клітини від окисного стресу, підтримують здоров’я серця, мозку й кишківника, а також зменшують хронічні запалення.

Хоча ягоди не здатні зупинити природне старіння, їхнє регулярне вживання підтримує організм у довгостроковій перспективі. Дієтологи радять додавати жменю свіжих або заморожених ягід до каш, йогуртів, смузі чи їсти їх як альтернативу солодощам.

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