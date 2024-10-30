107-річна жінка з Китаю шокувала світ своїм "рогом довголіття" (фото)

Жінка добре себе почуває та має гарний апетит

107-річна жінка на ім'я Чен з Китаю приголомшила користувачів соціальних мереж, продемонструвавши десятисантиметровий ріг, який виріс у неї на лобі.

Про це повідомляє New York Post.

Лікарі діагностували це як шкірний ріг, новоутворення, яке часто пов’язують з тривалим впливом сонця. Хоча зазвичай це доброякісна пухлина, лікарі рекомендують спостереження через невеликий ризик її переродження в злоякісну форму.

Фото: New York Post

Ріг розвивався протягом кількох років, проте Чен залишається в доброму здоров'ї та з гарним апетитом.

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Журналісти зазначають, що після видалення "диявольського рогу" пацієнтам можуть призначати променеву чи хімієтерапію, а для закриття місця, де був ріг, проводять пересадку шкіри.

Проте Чен вирішила не видаляти свій ріг, і багато користувачів китайських соцмереж підтримують її в цьому. Дехто навіть вважає, що цей незвичайний наріст є таємницею довголіття Чен, називаючи його "рогом довголіття".

Нещодавно 105-річна Кетлін Геннінгс розкрила свій секрет довголіття. Коли жінку запитали, в чому секрет довгого і щасливого життя, вона відповіла: "Пийте Guinness і не виходьте заміж!"