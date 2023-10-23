107-річний чоловік розсекретив страву, яка "гарантує довге життя" (фото)

Один із найстаріших британців, що нині живуть, розкрив свій секрет довголіття.

Про це пише Mirror.

107-річний Леонард Гоуз, який народився в середині Першої світової війни, 1916 року, є 12-м найстарішим жителем країни. За своє життя він побачив п'ять різних монархів та 25 прем'єр-міністрів. Довгожитель пережив дві світові війни, брав участь у Другій світовій війні та досі добре пам'ятає, як піднімав британський прапор на параді на честь Дня перемоги.

Леонард Гоуз в молодості / Фото: SWNS

Минулого тижня Леонард відсвяткував своє 107-річчя, розкривши те, що, на його думку, було простим ключем до такого довгого життя. Леонард клянеться, що вживає подрібнену пшеницю, яку, за словами невістки Керол Гоуз, він їв "скільки пам'ятає себе".

Лен, як його ласкаво називають у сім'ї, отримав свою четверту листівку від Букінгемського палацу, коли святкував цю подію у будинку для літніх людей в Ньюкі, Корнуолл, де він є найстарішим мешканцем. Зазвичай, довгожителі отримують одну листівку від монарха на своє 100-річчя, іншу на своє 105-річчя і щороку після цього.

Леонард Гоуз з родиною / Фото: SWNS

Невістка Керол сказала: "Скільки себе пам'ятає, він усе своє довге життя їв подрібнену пшеницю з жирним молоком та великою кількістю цукру. Попри свій вік і майже повну глухоту, Лен іде в ногу з часом і регулярно використовує програму "Знайти друзів" на своєму iPad, щоб стежити за своєю родиною, коли вони приходять до нього в гості. Зовсім нещодавно він став трохи забудькуватим і нестійким на ногах, і для пересування використовує ходунки. Але для свого віку у нього справи йдуть дуже добре".

Дружина вдівця Еліс померла 2000-го у віці 81 року. Того ж року пара відсвяткувала 60-річчя шлюбу. Його батьки пішли з життя 1945-го та 1946 року.

Леонард Гоуз із дружиною / Фото: SWNS

Під час війни Лен служив у Королівському корпусі зв'язку на військовій базі в Бокс-Гіллі, Вілтшир, ремонтуючи пошкоджені бомбами телефонні кабелі під час бліц-наступу, а потім перебрався на базу ВМФ у Гаррогейті, де перехоплював можливі повідомлення противника. Він покинув школу в 14 років, щоб вивчитися на водопровідника, а потім влаштувався на роботу в компанію Post Office Telephones, де він продовжував працювати до 1981 року, коли він вийшов на пенсію в 65 років.

Леонард відсвяткував своє 107-річчя з онуком Ніком, онукою Дженні та правнуками Оллі та Джейкобом. Керол сказала: "Ми завжди продумуємо тему для його святкового торта, і цього року це був торт з рибою зі смаженою картоплею та гороховим пюре, приготованим з глазурі, його улюблена страва, тож у суботу всюди була риба зі смаженою картоплею".

Нагадаємо, в Амстердамі літак затримали на 5 годин через одного комара. Пасажири були розгнівані.

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