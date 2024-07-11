108-річна жінка поділилася секретами довголіття: "П'ю вино і фліртую з вусатими чоловіками"

Жінка зі штату Алабама, США, яка відсвяткувала свій 108-й день народження, дала незвичайну відповідь на запитання про своє довголіття.

Про це повідомляє WDHN-TV.

Гелен Денмарк виповнилося 108 років у неділю, 7 липня. Наступного дня її друзі та опікуни з Брукдейлського будинку для людей з обмеженими можливостями в Бірмінгемі влаштували іменинниці вечірку.

Денмарк сказала, що не почувається старшою, ніж у 107 років, і розповіла телеканалу, що вона ще молода. А її секрети довголіття доволі оригінальні: "Я п'ю вино, їм десерти і фліртую з вусатими чоловіками".

Гелен Денмарк / Фото: WDHN-TV

Довгожителька також похизувалася, що все ще почувається здоровою і сильною: "Я буду тут, коли мені буде 110!".

За оцінками Бюро перепису населення США, станом на січень в країні проживало близько 101 000 людей старше 100 років, і очікується, що до 2054 року ця цифра збільшиться в чотири рази – приблизно до 422 000.

Нагадаємо, 92-річна бабуся втекла з будинку для літніх людей, перелізши через 2,15-метрові ворота. Люди шоковані фізичною підготовкою жінки.

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