109-річна жінка здивувала секретом, який став ключем до довгого життя

Жінка з Меріленда, США, яка нещодавно відсвяткувала 109-й день народження, розкрила друзям секрет свого довгого життя.

Про це пише CBS News.

Дженні Лібертіні вважає, що досягла такого поважного віку завдяки самотності.

"Вона була без чоловіка, вона в розлученні близько 30 років, тому жодного стресу", - сказала подруга і співмешканка будинку для літніх людей Пеггі Боклейдж.

Не маючи чоловіка, який міг би її дратувати, довгожительці не було про що турбуватися, окрім як зіграти декілька партій у бінго.

"Коли її запитали, що вона хоче зробити на свій день народження, вона відповіла, що хоче влаштувати вечірку у стилі бінго", - розповіла журналу People Марсі Ши-Франк, директорка з розвитку центру.

Лібертіні народилася в сім'ї сицилійських іммігрантів 1915 року і мала трьох братів та сестер. Згодом вона вийшла заміж і стала однією з перших жінок, яких найняли на роботу в Управління соціального забезпечення.

У неї також був син на ім'я Майкл, який був її опікуном до своєї смерті у 83 роки. Після цього вона переїхала жити до друга, але зрештою переїхала до будинку у віці 105 років.

За словами Ши-Франк, від моменту прибуття до будинку Лібертіні, яка більше не розмовляє, взяла на себе обов'язок стежити за тим, щоб інші мешканці їли і навіть давала їм їжу зі своєї тарілки.

Дженні нещодавно сильно впала, внаслідок чого вона тепер прикута до колісного крісла. Після травми вона припинила говорити, однак це не заважає їй зайнятися своїм улюбленим заняттям – бінго.

"Коли це бінго, вона тут", - сказала її подруга Джулі Снайдер. "Вона королева бінго".

Хоча Лібертіні насилу чує, як називаються номери, з нею є хтось, хто допомагає їй грати, розповіла Боклейдж: "Вона дивиться на дошку, бачить числа і виграє. Вона дуже мила".

Лібертіні відома як "дуже дбайлива" людина, "надзвичайно мила" і "просто щаслива".

"Навіть у тому стані, в якому вона зараз перебуває, вона лише усміхається та киває головою. Я приїжджаю щороку, тому що вона мене надихає", - додала Снайдер.

Нагадаємо, колишня володарка титулу "найстарішої жінки планети" Емма Морано, яка дожила до 117 років, вважала, що секрет її довголіття полягав у тому, щоб уникати чоловіків і в тому, що вона все життя дотримувалася суворої дієти. Емма Морано померла 2017 року.

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