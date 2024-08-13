11 700 людей залишилися без електроенергії через змію

У США змія стала винуватицею відключення електроенергії у 11 700 клієнтів.

Про це пише UPI.

Представники комунальної компанії Dominion Energy розповіли, що це сталося у Ньюпорт-Ньюсі, штат Вірджинія.

Фахівці виявили, що причиною відключення стала змія, яка заповзла в зону високої напруги і торкнулася трансформатора.

Подавання електроенергії було відновлено для всіх клієнтів приблизно через півтори години.

Вид змії, відповідальної за відключення, не було встановлено.

Нагадаємо, минулого року у США без електроенергії залишилося 2000 людей через птаха, який впустив рибу на трансформатор. У поліції показали фото "жертви" та "підозрюваного".

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