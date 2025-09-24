11-річного школяра госпіталізували після того, як він робив домашнє завдання 14 годин поспіль

Книжки / © Pixabay

11-річний хлопчик у місті Чанша, Китай, потребував медичної допомоги після того, як робив домашнє завдання і провчився 14 годин поспіль під наглядом батьків.

Про це пише Oddity Central.

Дитина виконувала домашнє завдання від 8 ранку до 22 вечора без жодного відпочинку. О 23 годині хлопчик став збудженим, у нього почалося прискорене дихання, запаморочення, головний біль і оніміння кінцівок. Його батьки, які цілий день наглядали за ним у сімейному будинку в Чанші, запанікували і відвезли його до місцевої лікарні, де у нього діагностували проблеми з диханням через гіпервентиляцію.

Інцидент стався наприкінці минулого місяця, і хлопчикові, якого назвали лише Лянлян, лікарі наділи дихальну маску і навчили регулювати дихання. Як повідомляється, респіраторний стан хлопчика був спричинений занадто швидким і глибоким диханням, що було пов’язано з емоційним стресом, якого він зазнав через тиск із боку батьків, які змушували його безперервно виконувати домашнє завдання протягом 14 годин.

Симптоми, пов’язані з цим типом респіраторного захворювання, можуть містити стиснення в грудях, утруднене дихання, запаморочення і оніміння рук, ніг, губ і навіть усього тіла. У більш важких випадках це може призвести до генералізованої м’язової ригідності або симптомів «курячих рук» з посмикуванням пальців. Якщо не надати своєчасну допомогу, життя пацієнта може опинитися під загрозою.

Хоча випадки, подібні до випадку Лянлян, здаються надзвичайно рідкісними, за даними Центральної лікарні Чанша, лише в серпні до дитячого відділення невідкладної допомоги звернулося понад 30 неповнолітніх зі схожими симптомами, що в 10 разів більше, ніж у попередні місяці. Основними причинами були названі академічний тиск, тривога перед іспитами та тривале використання мобільних телефонів.

Історія Лянляна знову привернула увагу до одержимості Китаю академічною успішністю. В цій азійській країні сумнозвісні складні іспити, на кшталт жахливого гаокао, можуть вирішувати життя людей і чинити надзвичайний тиск на студентів, деякі з яких намагаються їх витримати.

Нагадаємо, українські школярі 4-х класів складатимуть ДПА у форматі ЗНО.