110-річна американка японського походження назвала секрети довголіття та страву, яку їсть щодня

Йошіко Міва – найстаріша людина японського походження в Сполучених Штатах, якій 110 років, є символом стійкості та позитиву. Незважаючи на те, що вона пережила важкі часи, такі як пандемія іспанського грипу після Першої світової, Друга світова війна та табори для інтернованих американців японського походження, вона зосереджується на щасливіших спогадах.

Що розповідає про себе Йошіко Міва і які поради для довголіття дає, йдеться у статті Тoday.

Вона пережила іспанський грип, "Сухий закон", Чорний вівторок і Велику депресію, Другу світову війну та втрати своїх батьків, братів і сестер і друзів. Її порада щодо довголіття — не зациклюватися на негативних сторонах життя.

Виросши як частина покоління nisei (термін, який використовується в Америці для позначення дітей, народжених у новій країні від японських іммігрантів), яке наголошує на цінності витривалості та наполегливості, Miва втілює ці якості у своєму підході до життя.

Йошіко Міва народилася в 1914 році в Каліфорнії в родині японських іммігрантів. Вона мала важке дитинство, втративши матір і братів і сестер у молодому віці. Йошіко була п'ятою з семи дітей. Коли в 1919 році померли її мати та маленький брат, батькові було важко піклуватися про сім’ю та ферму, якою він володів. Тож Йошіко та решту її братів і сестер відправили жити в дитячий будинок

Незважаючи на ці труднощі, вона закінчила університет, вийшла заміж і створила сім’ю. Під час Другої світової війни, через те, що США воювали з Японією, вона та її родина були відправлені до табору для інтернованих.

Йошіко, як і багато інших японців, зіткнулася з труднощами з пошуком роботи після звільнення в 1945 році. Її чоловік заснував власну справу, а в 1963 році Міва отримала ліцензію медсестри.

Йошіко Міва має трьох синів, 10 онуків, 20 правнуків і одного праправнука. Зараз вона живе в лікарні, де щотижня робить собі зачіску та відвідує церковні служби по неділях.

Йошіко Міва – найстаріша людина японського походження в Сполучених Штатах / Фото: Today

Секрети довголіття

На додаток до позитивного настрою, активність розуму та тіла є ключем до довгого життя, вважає Йошіко Міва. Коли Йошіко вийшла на пенсію, вона проходила по декілька кілометрів щоранку.

У 1990 році, у віці 76 років, вона пройшла 20-кілометрову дистанцію в рамках Walkathon March of Dimes. Вона досіі читає, займається ікебаною (японським мистецтвом створення композицій з живих квітів та рослин), сумі-е (японським малюнком тушшю), сасіко (японським вишиванням), шиттям. Проте в такому віці її улюбленим заняттям уже став сон.

Йошіко Міва – прихильник будь-якої локшини, і їсть її щодня.

Раніше довгожителька, який продукт потрібно щоденно споживати, щоб дожити до 101 років.

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